Si bien Bolivia mantiene relaciones diplomáticas con Estados Unidos (EEUU) desde 1849, desde hace 177 años, el intercambio oficial de embajadores se cuenta a partir de 1942, por 66 años, tomando en cuenta que en 2008, con la expulsión de Philip Goldberg, se rompió el vínculo a nivel de embajadas entre ambos países.



Desde 2008 EEUU y Bolivia mantienen sus representaciones diplomáticas dirigidas por encargados de negocios, sin restablecer el intercambio regular de embajadores.



Sin embargo, tanto EEUU como Bolivia anunciaron hace una semana la reposición de embajadores y nominaron a sus representantes.



El 30 de mayo de 1848 Estados Unidos reconoció oficialmente a Bolivia como Estado independiente, separado de la Confederación Perú-Boliviana.



El 3 de enero de 1849 se establecieron formalmente las relaciones diplomáticas. Ese día, John Appleton presentó sus credenciales como encargado de negocios estadounidense ante el Gobierno boliviano.



El 31 de marzo de 1942 las representaciones diplomáticas de ambos países fueron elevadas oficialmente a la categoría de embajadas, estableciéndose el intercambio de embajadores extraordinarios y plenipotenciarios.



Las relaciones entre los dos países se han caracterizado por la cooperación política y económica, lucha contra el narcotráfico, intervenciones cuestionadas y enfrentamientos ideológicos.



Un episodio que marcó la relación EEUU-Bolivia es la intervención pública del embajador estadounidense Manuel Rocha en las elecciones de 2002, que terminó favoreciendo políticamente a Evo Morales. Años después Rocha fue acusado de ser espía de Cuba y actualmente está en la cárcel.



También marcó la relación Bolivia -EEUU la presencia de la embajadora Donna Hrinak, recordada por su personalidad jovial y estilo relajado, abierto y poco protocolar. Muy diferente al resto de los embajadores de EEUU, conocidos por su seriedad y carácter solemne en su vida social. Hrinak proyectaba una imagen cercana, extrovertida y directa.

Los últimos 9 embajadores



1. Edwin Gharst Corr (1981-1985)



Su permanencia coincidió con la recuperación democrática boliviana, el Gobierno de Hernán Siles Zuazo y la profunda crisis económica que atravesó el país. Fue testigo de la transición hacia el Gobierno de Víctor Paz Estenssoro en 1985.

2.Edward Morgan Rowell



(1985-1988)



Su llegada coincidió con el inicio del Gobierno de Víctor Paz Estenssoro y la aplicación del Decreto Supremo 21060.

3. Robert S. Gelbard (1988-1991)



Coincidió con el Gobierno de Jaime Paz Zamora, período en el que la lucha contra el narcotráfico adquirió una importancia central en la relación bilateral.

4. Charles R. Bowers (1991-1994)



Representó a Estados Unidos durante el Gobierno de Paz Zamora y el inicio de la administración de Gonzalo Sánchez de Lozada.

5.Curtis Warren Kamman



(1994-1997)



Coincidió con el primer Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y el proceso de reformas estructurales, privatizaciones y capitalización de empresas estatales.

6.Donna Jean Hrinak



(1998-2000)



Representó a EEUU durante el Gobierno de Hugo Banzer Suárez, cuando la política de erradicación de cultivos de coca y la cooperación antidrogas adquirieron especial relevancia.

7. V. Manuel Rocha (2000-2002)



En junio de 2002, cuatro días antes de las elecciones generales, advirtió que Bolivia podría perder la ayuda estadounidense si elegía dirigentes que pretendieran convertir nuevamente al país en exportador de cocaína.



El resultado electoral terminó favoreciendo el crecimiento político del MAS, que obtuvo el segundo lugar con el 20,94% de los votos.



Actualmente está en una cárcel de EEUU, acusado de ser espía de Cuba.

8. David N. Greenlee



(2003-2006)



Su permanencia coincidió con la crisis política de octubre de 2003, la renuncia de Sánchez de Lozada, el Gobierno de Carlos Mesa y el ascenso de Evo Morales como principal figura política del país.

9.Philip S. Goldberg



(2006-2008)



Su gestión coincidió con el primer Gobierno de Evo Morales y el proceso constituyente.



La relación bilateral se deterioró progresivamente debido a las acusaciones del Gobierno boliviano sobre supuestas actividades de injerencia.



El 10 de septiembre de 2008, Morales anunció su expulsión y lo declaró persona non grata.