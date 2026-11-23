El presidente Rodrigo Paz respaldó hoy la decisión del diputado Alejandro Medinaceli (PDC) de solicitar licencia sin goce de haberes en medio de las denuncias relacionadas con presuntas presiones y recomendaciones de personal en la Agencia de Infraestructura y Equipamiento Médico del Estado (Aisem).

Consideró que apartarse temporalmente de sus funciones legislativas le permitirá acudir a la Justicia y aclarar los hechos, y planteó que otros parlamentarios en situaciones similares sigan el mismo camino. "Me lo acaban de comunicar, lo felicito", expresó Paz al ser consultado sobre la solicitud del legislador. El mandatario sostuvo que la decisión representa una forma de respetar la separación de poderes y las atribuciones constitucionales de cada instancia del Estado.

"Esa es la forma de trabajar, porque una cosa es el Poder Judicial, otra cosa es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, son poderes separados. Tenemos que aprender a respetar esos poderes y tienen sus atribuciones constitucionales cada uno de estos poderes, como el Tribunal Supremo Electoral", manifestó. Paz insistió en que Medinaceli debe acudir a la Justicia desde fuera del ejercicio legislativo para responder por los hechos que se investigan. También extendió su mensaje a otros funcionarios y parlamentarios que pudieran encontrarse en una situación similar.

"Es la mejor manera que desde el llano pueda ir al sistema judicial y aclarar, dada las condiciones, eso es lo que tiene que hacer todo funcionario o funcionaria que tenga un compromiso con el país", afirmó.

En esa línea, dijo esperar que otros legisladores tomen la misma decisión. "Espero que aquel parlamentario o parlamentaria que esté en una situación similar, creo que es el camino a seguir. Después, todo lo demás tiene que develar la justicia", sostuvo. El presidente agregó que "la especulación se ha vuelto parte de nuestro convivir".

Durante su intervención, Paz recordó un episodio del primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, relacionado con un proceso que se pretendía iniciar contra quien identificó como el entonces presidente del Comité Cívico de Cochabamba. En su relato, mencionó a Sánchez Berzaín y al ministro de la Presidencia, Chacho Justiniano, a quien atribuyó una conversación sobre la falta de pruebas para impulsar el juicio. Según contó, cuando Justiniano preguntó cuáles eran las pruebas, recibió como respuesta: "No seas cojudo, el escándalo es la prueba". Paz indicó que ese intercambio habría quedado registrado en un audio y pidió buscarlo.

A partir de ese antecedente, el mandatario llamó a no confundir la repercusión pública de una denuncia con elementos que permitan demostrar responsabilidades. "No caigamos en el escándalo, caigamos en pruebas. Pruebas reales, ficticias, que deben poner las partes para demostrar y que la población boliviana esté tranquila al respecto", señaló. Antes de concluir, Paz reiteró que el ejemplo de Medinaceli debería ser seguido por otros funcionarios. Incluso cuando la consulta se desvió hacia otro asunto, el presidente volvió a su posición sobre el legislador: "Ya he puesto mi posición sobre eso y he expresado que el ejemplo de Medinaceli debe ser un ejemplo a seguir".