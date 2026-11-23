Jimmy Fernando López Rojas renunció al cargo de fiscal departamental de Santa Cruz, puesto que había asumido el pasado 19 de octubre de este año tras ser posesionado en Sucre por el fiscal general interino, José Armando Urioste.

"Presento mi renuncia", dijo este lunes al argumentar que dentro de sus razones para haber tomado su decisión es que el año pasado tuvo un "accidente cerebrovascular" que le ha dejado secuelas y que ahora debe someterse a exámenes.

López, que había llegado para reemplazar a Mabel Sandra Andrade Molina - quien asumió de manera interina tras la detención del exfiscal Alberto Zeballos - deja el cargo en medio de un momento de alta tensión institucional dentro del Ministerio Público.

Al asumir, el ahora exfiscal había prometido reconstruir la Fiscalía, recuperar la confianza de la sociedad y acelerar los casos de alto impacto, además de anunciar una evaluación interna antes de definir cambios y reasignaciones de fiscales.