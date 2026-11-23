El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, afirmó que, tras superar conspiraciones en el primer año de gestión, el Gobierno sentó las bases para ejecutar "los más grandes proyectos de infraestructura en la historia de Bolivia".

Zamora hizo esa afirmación durante la presentación del informe del primer año de mandato, difundidoeste luens.

"En este primer año hemos ordenado la casa y hemos sentado las bases para empezar a materializar los más grandes proyectos de infraestructura en la historia de Bolivia", manifestó Zamora.

El ministro señaló que la gestión recibió una institución sin una visión clara ni planificación estratégica para sus inversiones, además de proyectos de infraestructura paralizados y problemas en los servicios de transporte aéreo.

En ese contexto, destacó la recuperación de Boliviana de Aviación (BoA), cuya flota pasó de ocho a 13 aeronaves en operación, así como la firma de acuerdos de cielos abiertos con 12 países y la convocatoria para convertir al aeropuerto de Viru Viru en un centro de conexiones internacionales.

En materia de conectividad, mencionó la habilitación del ingreso de servicios de internet satelital, como Starlink, además de las gestiones para incorporar a Bolivia al corredor internacional de fibra óptica a través de Chile.

Respecto a la infraestructura vial, informó que se gestionaron financiamidntos organismos internacionales para habilitar 469 kilómetros de carreteras, reactivar nueve proyectos e iniciar nuevas rutas.

Zamora agregó que se impulsan gestiones para reactivar las conexiones ferroviarias La Paz-Arica y Abaroa-Ollagüe, mientras que en el área de vivienda destacó que 15.175 familias accedieron a una solución habitacional durante el primer año de Gobierno.

El ministro también anunció que se prevé mejorar los aeropuertos de Tarija y Uyuni, realizar el estudio de factibilidad para la conexión al cable submarino Humboldt y ampliar la cobertura de internet mediante Entel y Starlink.

"Queremos una Bolivia moderna e hiperconectada", sostuvo Zamora, al señalar que la estrategia apunta a mejorar los servicios de transporte, logística y conectividad para facilitar las actividades económicas, productivas y turísticas.