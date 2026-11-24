Un grupo de transportistas instaló la tarde de este martes un bloqueo en la carretera que conecta al departamento de Oruro con Potosí y Chuquisaca, en protesta por el incremento del precio del diésel dispuesto por el Gobierno.

De acuerdo con reportes de medios locales, los movilizados colocaron sus motorizados sobre la vía y exhibieron carteles de rechazo al ajuste del carburante, impidiendo la circulación del transporte interdepartamental e interprovincial.

La medida de presión también interrumpe el tránsito vehicular hacia los municipios orureños de Huanuni, Poopó, Challapata y otras poblaciones aledañas.

La protesta se ejecuta horas después de que entrara en vigencia el nuevo precio del diésel, fijado en Bs 20,57 por litro desde las 00:00 de este martes 24 de noviembre, según informó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Ampliado de choferes

Por su parte, la dirigencia de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia convocó a un ampliado nacional de emergencia para este jueves 26 de noviembre, a partir de las 10:00, en la ciudad de La Paz, con el fin de evaluar el impacto del incremento en sus costos operativos y definir las acciones de protesta que asumirá el sector a nivel nacional.

En el caso de Chuquisaca, la Federación Departamental de Choferes convocó a un bloqueo indefinido desde este miércoles.