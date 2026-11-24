Álvaro Ayllón, presidente de la Cámara Departamental de Transporte de La Paz, afirmó que el incremento del precio del diésel es una medida “injusta” que incluso deja fuera del mercado a este sector. El dirigente sostuvo que los transportistas no están en condiciones de soportar esta medida y no descartó movilizaciones.

“Como sector del transporte hemos rechazado esta injusta noticia. No entiendo cuál es la posición del Gobierno, si quiere liquidar al transporte, a la industria o al comercio, o cuál es el fin que tiene, porque este tema no es nivelar costos”, dijo Ayllón.

La noche de este lunes, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informó que el nuevo precio del diésel es de Bs 20,57 por litro para su venta final al consumidor, desde este martes 24 de noviembre, según un comunicado oficial. El precio anterior era de Bs 17,95 por litro.

El representante afirmó que los transportistas de carga pesada no están en condiciones de asumir este incremento. Asimismo, señaló que el precio del diésel en Chile es más bajo que en Bolivia.

“Nosotros, como transporte, no estamos en condiciones de pagar ese costo. Nos deja fuera del mercado. El Gobierno no entiende que el bolsillo del transportista está vacío. El costo en Chile hace dos semanas se fijó en 1.500 pesos por litro, que es alrededor de Bs 19 el litro. Hoy Bolivia está con un precio superior al de Chile, pero es un precio con factura”, manifestó.

Ayllón indicó que el sector realizará asambleas para definir qué posición asumirá frente al incremento. Sin embargo, no descartó movilizaciones si se mantiene el nuevo precio del combustible.

“No sé a dónde nos quieren llevar el Gobierno. Nos quieren forzar a movilizarnos o a parar; la respuesta va a ser en las carreteras, cuando se defina en las asambleas qué determinación se va a tomar”, finalizó.