Alejandro Medinaceli, diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), solicitó ayer licencia temporal y sin goce de haberes en la Cámara de Diputados.

En tanto, el presidente Rodrigo Paz dijo a propósito de la renuncia del legislador “lo felicito, es la mejor manera que, desde el llano, pueda ir al sistema judicial y aclarar. Eso es lo que tiene que hacer todo funcionario que tengan un compromiso con el país”, sostuvo.

La polémica por los audios atribuidos a los diputados Claudia Bilbao y a Medinaceli continúa en el centro de la atención pública, debido a las denuncias sobre presuntas presiones para la asignación de cargos en la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) que involucran a la exdirectora de esa institución, Daniela Quiroga.

“Espero que aquel parlamentario que esté en una situación similar, creo que es el camino a seguir”, añadió Paz.

Medinaceli

“En el marco de mi compromiso con la transparencia, con el respeto a la institucionalidad y la independencia a la justicia, he solicitado licencia a la presidencia de la Cámara de Diputados, con el propósito de evitar que en mi condición de diputado se pueda generar cualquier susceptibilidad respecto al desarrollo de las investigaciones que hoy se llevan adelante”, dijo Medinaceli en conferencia de prensa.

Lara demanda

Por su parte, el vicepresidente Edmand Lara pidió que los legisladores involucrados en las presuntas presiones para distribuir cargos en la Aisem enfrenten procesos en la comisión de ética y en la vía penal. Anunció que presentará una denuncia y reclamó una sanción ejemplar contra los diputados señalados.

“Corresponde un proceso en la comisión de ética, un proceso en la vía penal y una sanción ejemplar. Eso es lo que corresponde”, afirmó Lara al referirse al caso que involucra a los diputados de PDC Medinaceli, Bilbao y García.

Negación

Medinaceli indicó que por respeto al proceso, no realizará más declaraciones sobre el caso ni sobre las actuaciones de la justicia ordinaria.

Su licencia se mantendrá durante el desarrollo de las investigaciones y será sin goce de haberes. “Hoy quiero dejar en claro al pueblo boliviano, ni ayer, ni hoy, ni mañana, he tenido ni tendré actos de corrupción. Reafirmo que he actuado de manera legal y transparente y tengo la plena firmeza de que los hechos podrán esclarecerse en la instancia correspondiente”.

La diputada Lissa Claros (de Libre) aseguró que todos saben que Medinaceli es la mano derecha del Presidente y, como él, hay varios parlamentarios que utilizan el aparato del Estado para cuoteo de pegas con personas que no cumplen un perfil profesional para los puestos laborales.