La diputada del PDC Marlene Miranda envió el 2 de junio una carta al Ministerio de Salud para solicitar la incorporación de 214 profesionales recomendados por 23 diputados de su bancada. El documento llegó el 3 de junio a manos de la ministra de Salud, Marcela Flores, bajo el rótulo "Remisión de listas de profesionales en el área de salud".

En la nota, Miranda pidió que se considere la ubicación laboral y la incorporación de los profesionales, según la necesidad institucional, la disponibilidad de espacios y la normativa vigente. Aseguró que todos tienen formación en el área y que están predispuestos a prestar sus servicios a la población.

Las listas no se adjuntaron en físico. La carta incluye un código QR que dirige a un documento en Google Drive con los nombres, las especialidades y, en algunos casos, el enlace a las hojas de vida. El caso se suma a la polémica por el cuoteo de cargos en la AISEM, que involucra a los diputados Alejandro Medinaceli, Claudia Bilbao y Óscar García.

Las listas no se adjuntaron en físico. La carta incluye un código QR que dirige a un documento en Google Drive con los nombres, las especialidades y, en algunos casos, el enlace a las hojas de vida. El caso se suma a la polémica por el cuoteo de cargos en la AISEM, que involucra a los diputados Alejandro Medinaceli, Claudia Bilbao y Óscar García.

Esta es la lista de los 23 parlamentarios del PDC y los ítems que pidió cada uno:

Santa Cruz, Marlene Miranda (59 ítems) Santa Cruz, Gabriel Justiniano Castro (3 ítems) La Paz, Hedilberto Márquez Marca (6 ítems) La Paz, Yvis Sanez Cardón (5 ítems) La Paz, Máxima Chura Ticona (7 ítems) Oruro, Shirley Vargas Paco (8 ítems) Oruro, Ramiro Florencio Alanoca Condori (5 ítems) Oruro, Egidio Arce Escalera (7 ítems) Oruro, Ximena Arispe Bernabe (20 ítems) Potosí, Liliana Marcela Villena Romero (8 ítems) Potosí, Kattia Juvenila Arando Sandoval (7 ítems) Potosí, Jorge Vladimir Díaz (5 ítems) Potosí, Jorge Luis Quecaño Colque (5 ítems) Potosí, Juan José Torrez Flores (6 ítems) Tarija, Rubén Horacio Calizaya Gutiérrez (7 ítems) Tarija, Ruddy Javier Pantaleón Saravia (6 ítems) Tarija, Rene Arebayo Corimayo (18 ítems) Pando, Marlene Gonzales Cooper (7 ítems) Pando, Aida Luz Tuchani Lurisi (5 ítems) Beni, Henrry Balderrana (7 ítems) Beni, Yazmin Guizada Arteaga (7 ítems) Chuquisaca, Anahí Nayeli Rocha Rodas (5 ítems) Cochabamba, Rori Montaño Terrazas (1 ítem)

Con información de ANF.