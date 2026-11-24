El Gobierno trabaja en la construcción del Registro Social de Hogares, un instrumento que permitirá identificar a las familias en situación de pobreza y orientar la asistencia estatal.

El proyecto tiene financiamiento del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por aproximadamente 18 millones de dólares, y se prevé tenerlo listo hasta fines de 2027.

“Va a ser como un pequeño censo, pero dirigido únicamente a las familias que están por debajo de la línea de la pobreza. Esperamos que (…) al finalizar el año 2027 el país pueda contar con este instrumento tan importante para la planificación y la protección social”, afirmó a Erbol el viceministro del Tesoro y Crédito Público, Óscar Gustavo Navarro.

La autoridad explicó que el registro será parte del futuro Sistema de Protección Social, cuya ley se prevé enviar en los próximos meses a la Asamblea Legislativa. Actualmente, el Gobierno trabaja en una boleta de homologación en coordinación con los programas de los ministerios de Educación y Salud, además de la Gestora.

Navarro indicó que la aplicación de la boleta completa comenzaría en el segundo semestre de 2027, una vez que se avance en la aprobación de la ley del sistema.

El levantamiento de información será digital, mediante encuestadores conectados a una base central e interoperable con el Segip y el Sereci.

Para identificar a las familias vulnerables se utilizará la cartografía censal del Instituto Nacional de Estadística (INE), que permitirá ubicar y georreferenciar los hogares. La meta del Gobierno es alcanzar una cobertura del 99% de los hogares.

El registro estará dirigido a familias que se encuentren por debajo de la línea de pobreza y no tendrá fines censales. Para determinar la situación de las familias se aplicarán indicadores de necesidades básicas insatisfechas (NBI), como el acceso a salud y educación y las condiciones de vivienda, ello debido a las dificultades para establecer los ingresos de trabajadores informales.

Según Navarro, esta herramienta permitirá identificar con mayor precisión a los hogares que necesitan asistencia y facilitará intervenciones ante emergencias económicas o desastres naturales, como inundaciones y deslizamientos. El futuro sistema permitirá canalizar transferencias monetarias o de bienes a las familias vulnerables frente a distintos shocks económicos, sociales y medioambientales.