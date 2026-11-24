El vicepresidente Edmand Lara solicitó al presidente Rodrigo Paz, mediante carta, una reunión de trabajo a la brevedad posible para informarle sobre los resultados de su reciente viaje a Estados Unidos.

Lara participó en la 11ª Exposición Internacional de Comercio y Cultura de Florida (Fitce 2026), realizada el 18 y 19 de noviembre en Fort Lauderdale, Florida.

En su carta, fechada el 23 de noviembre, Lara informa que encabezó la delegación oficial de Bolivia en el encuentro internacional, que reunió a representantes de más de 70 países, inversionistas, empresarios y autoridades gubernamentales.

El Vicepresidente manifiesta que durante la actividad se presentaron propuestas orientadas a atraer inversión extranjera, sustentadas en tres ejes: generar confianza, facilitar las inversiones y conectar a los inversionistas con empresarios y productores nacionales.

Asimismo, afirma que las propuestas tuvieron una respuesta inmediata y muy positiva.

Lara considera que los resultados de la misión son relevantes para la gestión gubernamental y la reactivación económica del país, por lo que plantea la necesidad de analizarlos con el mandatario, definir los siguientes pasos y coordinar acciones con los ministerios correspondientes.

"Quedo a su entera disposición para la fecha y hora que usted disponga", finaliza su escrito.