El efecto del fenómeno de El Niño no da tregua en el país, en tres municipios en La Paz y dos de Oruro, se reportan sequías extremas, heladas y hasta vientos, que afectan a la producción y al ganado.

En tanto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) mantiene vigente una alerta hidrológica hasta el 28 de noviembre por el riesgo de desbordes de ríos en siete departamentos de Bolivia, debido a las lluvias registradas y las nuevas precipitaciones previstas desde el miércoles.

La alerta por lluvias comprende a La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, Potosí y Beni, donde se prevén ascensos progresivos en los niveles de los ríos y posibles desbordes en distintas cuencas hidrográficas, informó el Senamhi

Sequías

El Centro de Investigación y Promoción (Cipca) reporta sequías extremas, heladas y hasta vientos, que afectan a la producción y al ganado.

“Hay la presencia de heladas, hay presencia de vientos, que en estas épocas no se presentan, también hay un retraso de la siembra y los cultivos porque en muchos lugares no está lloviendo, las familias no pueden hacer la siembra”, indicó el técnico del Cipca, Luis Mamani a Urgente.bo.

En La Paz, los municipios de Calamarca, Machaca y Charazani se declararon en emergencia por sequía y piden la atención de las gobernaciones. En Oruro, no llueve en los municipios de Colque y San Pedro de Totora.

Lluvias

La pronosticadora del Senamhi Ana Mendoza indicó a Bolivia TV que La Paz y Cochabamba, la alerta por lluvias abarca a todo el departamento; en Santa Cruz, al norte integrado y al norte de los valles; en Chuquisaca, a los valles y la región subandina; en Tarija, a los valles; en Potosí, al norte de los valles, y en Beni, a las llanuras.

Mendoza apuntó que las precipitaciones continuarán durante los próximos días y que a partir de mañana se espera un nuevo periodo de lluvias que podría elevar los niveles de los ríos y ocasionar desbordes.

Temperaturas altas

El reporte del organismo meteorológico señala que La Paz alcanzó los 28,4 grados, superando el récord de 27,1 grados registrado en 2011. En Tarija, la temperatura llegó a los 38 grados, por encima de su anterior marca histórica de 37,6 grados. En Potosí se registraron 24 grados Celsius.

A este escenario de temperaturas elevadas se suma un frente frío presente en Paraguay, que genera una línea de inestabilidad y está provocando precipitaciones.