En un acto realizado este martes en la sede del Ministerio Público en Sucre, Chuquisaca, se posesionó a Rose María Barrientos como la nueva fiscal departamental interina de Santa Cruz.

Barrientos reemplaza, al exfiscal, Jimmy Lopez quien dejó el cargo este lunes, aludiendo temas de salud.

La posesión estuvo a cargo, del Fiscal General del Estado, José Armando Urioste, quien pidió a Barrientos que siga con el proceso de transformación e institucionalización de la carrera fiscal.

“Encomendamos a su persona este trabajo tan importante que es dirigir la Fiscalía Departamental del departamento de Santa Cruz , toda vez que es una plaza muy importante en el tema de la transformación de la justicia”, señaló Urioste.

Asimismo, señaló que espera que Barrientos haga un trabajo de limpieza de la imagen del Ministerio Público departamental para cumplir con el objetivo general que se han planteado como institución.

“Queremos que el Ministerio Público trabaje de manera independiente, objetiva, transparente, con capacidad investigativa, que esté por encima de cualquier interés particular o interés económico o de grupos”, sostuvo el fiscal general.

Trayectoria de la Fiscal Departamental

La nueva autoridad departamental, estuvo durante años como fiscal asignada la División de Homicidios y Delitos graves en Santa Cruz de la Sierra.

Barrientos también lideró investigaciones de alta repercusión pública en la capital cruceña, como hechos de sicariato, infanticidios, feminicidios y homicidios.