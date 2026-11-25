La diputada suplente del PDC, Claudia Bilbao, mandó una polémica advertencia al presidente del Estado, Rodrigo Paz, y le señaló que se quedaría con "menos de cuatro" ministros en el Ejecutivo si se filtrarán audios en los que estarían comprometidos.

"Respeto al Presidente, pero si habláramos de audios, se quedaría con menos de cuatro en el Ejecutivo que tienen audios más fuertes que la suscrita diputada", aseveró.

Bilbao respondió así a los cuestionamientos que recibe tras la difusión de un audio en el que se le escucha ejercer presión y hostigamiento en contra de la exdirectora de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), Daniela Quiroga, para que contrate a gente recomendada por su persona.

En un audio filtrado, se le escucha, presuntamente, con un tono agresivo y amenaza con activar investigaciones contra la funcionaria, si es que no acelera las contrataciones.

Al respecto, Bilbao negó haber recibido dinero a cambio de espacios laborales, aunque pidió disculpas por "el tono de voz" que usó en la conversación.

"No tengo por qué pedir licencia, si pido disculpas por el tono de voz", que se le escucha en el audio, señaló.

Además, descartó pedir licencia, como pidió el Jefe de Estado, y aseveró que no ve delitos en su accionar.