El escándalo de los audios atribuidos a los diputados del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Alejandro Medinaceli, Claudia Bilbao y Óscar García. en los que exigen puestos de trabajo a la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), sube de tono luego que esta última enfatizó que no renunciará a su curul ni pedirá permiso y que en el Ejecutivo “existen audios muchos más fuertes que los suyos”.

“Creo que si habláramos de audios, se quedaría (el presidente Rodrigo Paz) con menos de cuatro del Ejecutivo que tienen audios mucho más fuertes que la suscrita diputada”, manifestó Bilbao, al referirse a la polémica que involucra a legisladores de su partido, según un reporte de Brújula Digital.

Tras ser acusada de cuoteo de cargos, Bilbao, afirmó que los legisladores suplentes no pueden pedir licencia a sus cargos; sin embargo, dejó en claro que tampoco lo haría ya , en su parecer, no ha cometido ningún delito.

“No tengo por qué pedir licencia. Sí, pido disculpas, tal vez, por el tono de voz, lo pido realmente”, dijo Bilbao a Gigavisión.

A tiempo de pedir disculpas por su tono de voz, justificó que viene del sector privado donde “las cosas se hacen rápido”. “Tal vez eso es lo que un poquito no estoy entendiendo. Ahora sí lo voy a empezar a entender, pero también gracias a ese carácter hemos conseguido harto presupuesto para La Paz”, dijo.

A diferencia de Bilbao, su colega Medinaceli sí pidió licencia y fue felicitado por el presidente Rodrigo Paz.

Burla

Sobre la solicitud de Medinaceli la diputada de la Alianza Libre, Lissa Claros, consideró como una burla ante el legislativo y la opinión pública porque un pedido de licencia de un suplente no tiene efecto alguno y no figura en el reglamento.

En tanto, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Álvaro Cazasola, corroboró que, por reglamento, no corresponde la licencia para parlamentarios suplentes, por lo cual los implicados en el caso cuoteo deberían presentar su renuncia al cargo.

“Ellos (Bilbao y Medinaceli) por ética, por vergüenza deberían renunciar y ni siquiera pedir una licencia que tampoco corresponde (...) Fueron macho para extorsionar, entonces que asuman esas responsabilidades”, dijo el diputado de Unidad y miembro de la directiva a Erbol.

Bilbao y Medinaceli son acusados de haber ejercido presión y hostigamiento en contra de la exdirectora de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), Daniela Quiroga, para que se contrate a gente recomendada por su persona. En un audio filtrado, se le escucha, presuntamente, con un tono agresivo y amenaza con activar investigaciones contra la funcionaria, si es que no acelera las contrataciones.

El vocero José Luis Gálvez, ratificó que se ha dispuesto una investigación integral por el caso Aisem.