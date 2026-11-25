El vicepresidente Edmand Lara informó que ha presentado denuncia en la vía penal y en la Comisión de Ética de Diputados contra los parlamentarios Claudia Bilbao, Alejandro Medinaceli y Óscar García, por presuntos hechos de corrupción vinculados al cuoteo de cargos en la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem).

Mencionó como posibles delitos que los mencionados diputados oficialistas habrían cometido el uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo e incumplimiento de deberes.

Asimismo, sostuvo que los hechos deben ser investigados hasta llegar a una sentencia y no limitarse únicamente a la etapa investigativa.

“Bilbao, Medina y Óscar García no se pueden reír de la justicia. Tienen que ser sancionados con todo el peso de la ley”, afirmó.

El Vicepresidente exhortó establecer un precedente frente a cualquier práctica de negociación de cargos públicos a cambio de beneficios. De igual manera, pidió al fiscal general del Estado intervenir para garantizar que las denuncias sigan su curso y que no exista protección para los involucrados.

“Los parlamentarios que venden pegas, que venden cargos, no tienen cabida en este país”, manifestó Lara, al insistir en que este tipo de conductas no pueden quedar sin sanción.

Lara sostuvo que las presuntas negociaciones de cargos públicos perjudican la institucionalidad y la imagen gubernamental.

“Yo nunca había visto tantas sinvergüenzuras y nunca había visto tanta protección a estos tipos que han delinquido”, afirmó.