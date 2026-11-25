Los bloqueos en Sucre, de parte de la Federación Departamental de Choferes de Chuquisaca, han sido intervenidos por las Fuerzas Armadas y la Policía, la mañana de este miércoles. El sector empezó la movilización a las 00.00 horas en rechazo a la subida del precio del diésel.

Los bloqueos estaban instalados en las principales calles de la ciudad, pero fueron levantados durante el operativo. Incluso, la Policía usó agentes químicos para dispersar a los movilizados, en la zona de El Reloj.

El secretario ejecutivo del sector, Teodoro Copa, rechazó la nueva disposición, que establece un precio de Bs 20,57 por el litro del carburante.

"Las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Policía Boliviana, desplegaron efectivos en la ciudad de Sucre para garantizar la libre circulación, preservar el orden público y dar cumplimiento a las disposiciones del estado de excepción", se informó desde el Ministerio de Defensa.