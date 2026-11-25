La cooperación en seguridad fronteriza y el fortalecimiento del comercio deben ser prioridades en la relación entre Bolivia y Perú, afirmó el analista internacional Julio Alvarado, al referirse a la reactivación del encuentro binacional previsto para este viernes 27 de noviembre, después de cinco años.

Alvarado señaló que ambos países comparten más de mil kilómetros de frontera, por donde también operan grupos criminales vinculados al narcotráfico y el contrabando. Por ello, consideró necesario establecer acciones conjuntas para enfrentar estos delitos.

Advirtió además sobre los problemas relacionados con el tráfico de mercurio y la minería ilegal, actividades que afectan al medioambiente y a las comunidades indígenas que viven en las zonas amazónicas.

En el ámbito económico, el analista indicó que el intercambio comercial entre Bolivia y Perú alcanza aproximadamente los 1.200 millones de dólares; sin embargo, la balanza comercial es deficitaria para el país. Explicó que Bolivia tiene oportunidades para ampliar sus exportaciones, especialmente de productos del sector oleaginoso y castaña.

También destacó el potencial de la conexión fronteriza y la infraestructura portuaria peruana para facilitar el acceso de productos bolivianos a los mercados de Asia-Pacífico.

Alvarado consideró que el acercamiento debe traducirse en acuerdos concretos y no quedarse en declaraciones políticas. En ese sentido, planteó la necesidad de designar un embajador en Perú y fortalecer la representación diplomática con personal profesional especializado.

El encuentro binacional contará con la participación del presidente Rodrigo Paz y ministros de Estado, quienes abordarán una agenda de temas de interés común para ambos países.