Tras la confirmación formal del Síndic de Greuges de Cataluña, que ha señalado que el tema de los abusos sexuales cometidos por jesuitas españoles en Bolivia entra en la esfera de competencias del Defensor del Pueblo estatal, al tratarse de hechos ocurridos fuera de España; pero con origen estructural, responsabilidad institucional y nacionalidad de los agresores en España, la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, CBS, presentó, ante el Defensor del Pueblo de Madrid, el caso de abusos de jesuitas españoles en Bolivia.

A través de su representante legal, Alejandro Klock, la CBS ha solicitado la intervención a los jesuitas en Cataluña, Madrid, Bolivia y Roma; y la intervención de los jueces eclesiásticos de Barcelona, Murcia y Bolivia, recibiendo rotundas negativas.

La CBS dirigió su comunicación a la Oficina para el Reconocimiento y la Reparación de los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, instancia que trasladó la comunicación, junto con la documentación que adjunta, a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo para que pueda hacérsela llegar a la Defensora del Pueblo en funciones.

La CBS prevé presentar la documentación y explorar las vías de actuación, investigación y reparación desde el Estado español, así como el apoyo institucional a la justicia restaurativa ante el equipo técnico o la adjuntía correspondiente -derechos humanos, víctimas de abusos en la Iglesia o relaciones internacionales- y se espera que se tenga en cuenta la negativa de la Compañía de Jesús y de la jurisdicción eclesiástica a atender a las víctimas.

Bolivia fue viceprovincia dependiente de la provincia jesuita de Tarragona/Cataluña, hasta 1984; pero con dependencia total desde Barcelona hasta 2016, y desde España se trasladó sistemáticamente a religiosos con antecedentes de pederastia.Sobrevivientes

"Tras romper el doloroso silencio por los abusos, la búsqueda de verdad y justicia no debería ser otro calvario revictimizante para los sobrevivientes. Deberían habilitarse canales expeditos para encontrar justicia pronta para las víctimas. Esa sería una señal poderosa para el bienestar de la humanidad", señaló Wilder Flores, Presidente de la CBS."Los organismos internacionales y la legislación multilateral deben encontrar soluciones estructurales claras, porque este flagelo es algo que se vive actualmente por millares de víctimas alrededor del mundo", concluyó Flores.