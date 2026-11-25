El fiscal General del Estado interino, José Urioste, indicó este miércoles que las denuncias en contra de los diputados y de la exdirectora de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) Daniela Quiroga por el caso audios serán tratadas y resueltas a fondo.

"El último conocimiento que tenemos sobre el tema es que fueron observadas; sin embargo, esas denuncias deben ser tramitadas y resueltas en el fondo. No se va a echar tierra a esos casos, así que no se preocupen que ese tema tiene que ser investigado", dijo Urioste en conferencia de prensa.

Asimismo, la autoridad fiscal indicó que en este caso hay relación y denuncias tanto contra los legisladores implicados, así como la exdirectora.

El pasado viernes, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó que las denuncias de corrupción en la Agencia de Infraestructura y Equipamiento Médico de Bolivia (Aisem) son investigadas desde octubre, pero consideró que se debe incluir el caso de los audios filtrados que involucra a diputados oficialistas. "No hay privilegios, no hay nadie que esté por encima de la ley", sostuvo.

El vocero recordó que, en octubre de este año, antes de revelarse los audios, el Estado ya había impulsado acciones investigativas en la Aisem por denuncias de cobros irregulares y presuntos malos manejos. En ese sentido, sostuvo que las investigaciones deben abarcar tanto esas denuncias como el reciente escándalo sobre los audios.

"Hay que investigar todo el tema en su integridad, en las denuncias sobre cobros irregulares para con las autoridades que estaban a cargo, eso ya está en curso, pero también el comportamiento de los diputados corresponde se investigue qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, y conforme corresponda se establezcan las sanciones si corresponden", indicó el vocero a Urgente.bo.

El vocero también mencionó a los parlamentarios involucrados, entre ellos Óscar García, y sostuvo que deben someterse a las investigaciones que correspondan. Remarcó que el Gobierno no encubrirá posibles hechos de corrupción y que las investigaciones deben determinar si existieron actuaciones irregulares.