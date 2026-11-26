Los presidentes de Bolivia y Perú, Rodrigo Paz y Keiko Fujimori, respectivamente, retomarán este viernes el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional, en Lima, junto a sus equipos ministeriales, con el objetivo de fortalecer la integración, impulsar el comercio y establecer acciones conjuntas para atender los desafíos que comparten ambas naciones.

De acuerdo con un reporte de la Oficina del Presidente, entre los principales proyectos que se abordarán está la construcción de aproximadamente 70 kilómetros de carretera entre la frontera peruana y Cobija, en Pando, para mejorar la conexión con Perú y Brasil.

También se analizarán alternativas para ampliar el acceso de los productos bolivianos a los puertos peruanos de Ilo, Matarani y Chancay, facilitando las operaciones de importación y exportación y la llegada a nuevos mercados.

En materia de integración fronteriza, se destaca la habilitación permanente del paso Thola Kollo-Collpa, desde agosto, y la próxima inauguración del paso Extrema-San Lorenzo, prevista para el 15 de diciembre, que conectará Pando con la región peruana de Madre de Dios y facilitará el tránsito de personas y mercancías.

La agenda también contempla el fortalecimiento de la cooperación para combatir el contrabando, el tráfico ilegal y otros delitos transfronterizos, además de acciones conjuntas para cuidar y mejorar la administración de las aguas del lago Titicaca.

El Gabinete Binacional representa una oportunidad para convertir el diálogo entre ambos gobiernos en acuerdos y acciones concretas que beneficien a sus poblaciones.

La mejora de las conexiones terrestres, las alternativas portuarias, la seguridad fronteriza y la protección de los recursos compartidos forman parte de una agenda orientada a generar más oportunidades de desarrollo para Bolivia y Perú.