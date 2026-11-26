El suministro de agua potable en Sucre está cortado en un 70 a 90% debido a la obstrucción del acueducto que une el río Ravelo con la planta de tratamiento El Rollo.

La obstrucción fue provocada por cinco derrumbes ocurridos el miércoles, debido a las lluvias, en las laderas de los cerros por donde pasa el canal Ravelo, principal fuente de agua de la capital del país.

La alcaldía sucrense ha declarado en emergencia al municipio.

"Sucre se ha declarado en emergencia por el tema de agua. Esa va a ser nuestra prioridad. (...) El día de mañana (viernes 27) esperemos que el reabastecimiento se dé", afirmó la alcaldesa Fátima Tardío, tras explicar que cinco puntos del canal resultaron afectados por el lodo rocas y tierra de los derrumbes.

El gerente de la Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado Sucre (Elapas), Luis Navarro, informó que cuatro de los cinco derrumbes ya fueron despejados. El punto más complicado está en Okoruru, donde las rocas y el lodo dificultan los trabajos, que deben realizarse en parte de forma manual.

Mientras continúan las labores, la empresa cuenta con 4,5 millones de litros de agua almacenados en la planta de potabilización de El Rollo. Dos cisternas abastecen a hospitales y se prevé distribuir agua mediante otros vehículos a los barrios, mercados y unidades educativas.

Las autoridades alistaron un cronograma de distribución por cisternas. También conformaron un comando de incidentes con participación de la Alcaldía, Elapas, Gobernación, Ejército y Policía para atender la emergencia.

La Dirección Distrital de Educación de Sucre ordenó suspender las clases presenciales y cambiar a la modalidad virtual y/o a distancia en todas las unidades educativas de la mancha urbana del distrito educativo, debido a la suspensión del suministro de agua potable en gran parte del municipio.

El instructivo fue emitido este jueves con la finalidad de “precautelar la salud, seguridad e integridad de las y los estudiantes, maestras, maestros y personal administrativo”, señala el documento.

La decisión también se sustenta en el repliegue del transporte público que “dificulta el desplazamiento de la comunidad educativa”. En tanto, sobre la crisis del agua, la Dirección Distrital de Educación señala que “compromete las condiciones básicas de higiene, limpieza, salubridad y mantenimiento de los establecimientos educativos, particularmente en el uso adecuado de los servicios sanitarios”.