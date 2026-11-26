El Fiscal General pide a cívicos cruceños “estar tranquilos”
El fiscal general del Estado, Armando Urioste, aseguró que no existen causas en contra de los miembros del Comité Cívico pro Santa Cruz –cuyo presidente denunció horas– “que (le) estaría tratando de armar un caso, y les pidió “estar tranquilos”.
“Tengo información de que se me estaría tratando de armar un caso sin ningún fundamento para hacerlo público y amedrentarme. Sepan que no tengo miedo”, declaró el líder cívico cruceño Stello Cochamanidis en un video difundido públicamente, y en el que refirió directamente al Fiscal General de Estado.
Urioste afirmó que tras la declaración de Cochamanidis se realizó una verificación en el sistema de datos del Ministerio Público y ratificó que “no hay un caso nuevo”.
“Hay antecedentes de procesos antiguos por persecución política, la mayoría cerrados. (Hay) Un caso relevante donde el Comité Cívico presenta denuncia por alzamiento armado en San Julián por los (53 días de) bloqueos. Un caso nuevo no hemos podido verificar”, señaló.
Asimismo, Urioste aseveró que “no existe la posibilidad” que el Ministerio Público arme un caso contra ninguna persona.
“No existe la posibilidad que el Ministerio Público arme un caso contra ninguna persona. No estamos persiguiendo instituciones, no hay intención de golpear a las instituciones ni de Santa Cruz ni de ningún departamento”, aseveró Urioste.