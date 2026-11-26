A poco más de una semana de develarse el escándalo por tráfico de empleos (caso “pegas”) en la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) que involucra a diputados del Partido Demócrata Cristiano (PDC), por separado, tres instancias anunciaron que iniciarán investigaciones: el Ministerio Público, el Gobierno a través del Viceministerio de Transparencia y la Vicepresicencia .

La Fiscalía

El fiscal general, Armando Urioste, aseguró que “no se va a echar tierra” al escándalo de presiones por cuotas de poder en la Aisem y que se encaminará la investigación para establecer responsabilidades, una vez que se resuelvan las observaciones a las denuncias.

La exdirectora de la Aisem, Daniela Quiroga, denunció a los diputados suplentes Claudia Bilbao, Alejandro Medinaceli y Óscar García por haberla presionado para que acomodara a personas recomendadas en cargos clave de la institución estatal, pese a que no cumplían con el perfil requerido. El escándalo salió a la luz tras la filtración de audios de conversaciones telefónicas entre la exautoridad, Bilbao y Medinaceli.Según Urioste, hay denuncias de ambas partes que fueron observadas, por lo que los involucrados deberán subsanar las observaciones con el fin de activar las investigaciones.

La Vicepresidencia

Por su parte, el vicepresidente Edmand Lara informó que ha presentado denuncia e la vía penal en la Comisión de Ética de Diputados contra los parlamentarios Bilbao, Medinaceli y García, por presuntos hechos de corrupción vinculados al presunto cuoteo de cargos en la Aisem.

Mencionó como posibles delitos el uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo e incumplimiento de deberes. Asimismo, sostuvo que los hechos deben ser investigados .

Transparencia

Finalmente, el viceministro de Transparencia, Yamil García, reveló ayer que se ha solicitado formalmente a la Aisem un informe documentado sobre todas las incorporaciones de personal, con el objetivo de verificar si los funcionarios cumplen los requisitos y los perfiles correspondientes a los cargos que ocupan.

El pronunciamiento surge en medio de la polémica por el presunto cuoteo de cargos.

“Como Viceministerio de Transparencia hemos solicitado de manera formal, de manera escrita, el detalle, un informe documentado acerca de todas las incorporaciones en esta entidad”, señaló García.