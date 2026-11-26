El Gobierno convocó a la dirigencia del transporte nacional a una reunión de diálogo para este domingo a las 10.00, en oficinas del Ministerio de Obras Públicas, con el propósito de atender las demandas del sector y evitar posibles medidas de presión por el precio del diésel, informó el vocero presidencial, José Luis Gálvez.

La autoridad explicó que la invitación está abierta al diálogo sin condiciones previas ni restricciones y busca encontrar soluciones mediante el trabajo conjunto entre el Gobierno y los representantes del transporte.

“Convocamos a la Dirigencia del Transporte Nacional a una reunión de diálogo y de trabajo conjunto este domingo a las 10 de la mañana en las oficinas del Ministerio de Obras Públicas”, anunció Gálvez durante una conferencia de prensa.

El vocero presidencial exhortó a los transportistas a dejar de lado los paros y bloqueos y recordó los perjuicios que ocasionaron las medidas de presión registradas anteriormente en el país.

“Creemos firmemente que las diferencias se resuelven hablando, sentados en una mesa, trabajando, construyendo las soluciones, y estamos dispuestos a un diálogo amplio, sin condiciones previas, sin restricciones, con la voluntad de encontrar juntos una solución por el bien de todos”, manifestó.

“El precio del diésel ya no puede ser fijo”

Respecto del precio del diésel, Gálvez explicó que la reciente actualización responde a la aplicación del régimen de Precio de Paridad de Importación (PPI), establecido mediante el Decreto Supremo 5716 y normas posteriores, que reemplazó el sistema de precio fijo por uno flexible, sujeto a las condiciones del mercado internacional.

“El precio del diésel ya no puede ser fijo, no va a ser fijo. El precio del diésel es flexible. ¿Qué implica eso? Que sube cuando corresponde y también va a bajar cuando cambien las condiciones del mercado”, señaló.

En ese sentido, aclaró que la resolución administrativa de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) no establece una nueva política de precios, sino que aplica las disposiciones normativas vigentes.

Además, descartó que el Gobierno vuelva a subvencionar el diésel y sostuvo que ese mecanismo generó condiciones para el contrabando de combustibles y afectó la economía nacional.

“Por el bien de la economía, por el bien de la ciudadanía no vamos a volver a subvencionar el diésel. Porque es insano, porque no es sostenible”, afirmó.

Gálvez agregó que mantener precios internos diferenciados respecto de los países vecinos favorece el contrabando y aseguró que el Gobierno no volverá a financiar esas actividades ilícitas.

Insistió en que el diálogo es la vía para resolver las diferencias y evitar perjuicios económicos para la población y el propio sector del transporte.

“Bolivia ya vivió los 53 días de bloqueos y eso no puede repetirse, creo que en eso hay un consenso generalizado”, concluyó.