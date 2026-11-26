El ministro de Educación Erick Sanjinés responsabilizó a las estructuras sindicales del magisterio por parte de las deficiencias en la educación pública y afirmó que su intervención impide aplicar controles sobre el trabajo de los docentes, con consecuencias directas en el aprendizaje de los estudiantes, en una entrevista al portal de noticias Brújula Digital.

“Mucho de esto (de los problemas en educación) es fomentado, prácticamente el cien por ciento, por los sindicatos, por la estructura sindical”, declaró, al referirse a las diferencias de rendimiento entre las unidades educativas públicas y privadas.

La autoridad cuestionó que los delegados sindicales intervengan cuando los directores intentan exigir el cumplimiento de obligaciones básicas a los profesores. Según su relato, esas acciones terminan protegiendo a quienes llegan tarde, faltan a clases o no avanzan con los contenidos previstos. “Las escuelas privadas están controladas. Esas tres cosas tan simples no pasan en una escuela pública”, afirmó, al comparar la supervisión de la asistencia, la puntualidad y el cumplimiento de los planes curriculares en ambos sistemas.

Sanjinés contó que, durante reuniones con directores departamentales y distritales, consultó por qué algunos establecimientos privados obtienen mejores resultados pese a que, en ciertos casos, cuentan con los mismos maestros que trabajan en el sector público durante otro turno.

La respuesta que dijo haber recibido apunta a la supervisión. Según explicó, en algunos colegios privados existe un seguimiento permanente del trabajo docente, mientras que en las unidades educativas fiscales los intentos de control pueden ser frenados por representantes sindicales.