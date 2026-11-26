El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, reveló que conversó con el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, para expresarle la posición del Ejecutivo frente a la denuncia del dirigente sobre un supuesto intento de armar un proceso en su contra.

Además de garantizar que no existe ninguna investigación desde el Gobierno sobre sus actividades, Oviedo anunció que se tomarán acciones contra las personas que difundan rumores sobre presuntas persecuciones a líderes cívicos, empresariales y sociales.

“El Gobierno no ha iniciado ningún proceso judicial, no está en la intención de realizarlo y no se está realizando ninguna investigación sobre el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz”, sostuvo el ministro.

La sombra del Hotel Las Américas

Ante la denuncia de Cochamanidis, el Comité pro Santa Cruz convocó a una reunión de emergencia con representantes de la institucionalidad cruceña y advirtió que no permitirá que se repitan hechos como los de 2009, cuando varios líderes del departamento fueron detenidos en el operativo del caso Hotel Las Américas, que la dirigencia cívica considera violento e ilegal.

“Yo hablé hoy en la mañana (para) expresarle nuestra solidaridad, expresarle el mensaje de que, de parte del Gobierno, de la Policía nacional y los organismos de Inteligencia, no se lo estaba investigando, mucho menos tratando de armar un proceso en contra de él. Le aseguré de manera clara, transparente y contundente”, agregó el ministro al respecto.

Consultado sobre si Cochamanidis había identificado a la persona que supuestamente lo está amedrentando o que habría actuado como enviado del Gobierno, el ministro respondió que no recibió esa información.

Oviedo agregó que solicitó un informe al fiscal general del Estado, José Armando Urioste, para conocer si desde el Ministerio Público se abrió alguna investigación o proceso de carácter civil, penal o de otra naturaleza contra el dirigente cívico, resaltando que el Ejecutivo no inició ninguna causa y que busca establecer si existe alguna actuación en otra instancia.

Entretanto, tras una reunión en el Comité realizada en horas de la tarde, la institucionalidad cruceña convocó al fiscal general y al comandante general de la Policía, Adrián Álvarez, a un encuentro en los siguientes días para que informen sobre las investigaciones vigentes en Santa Cruz.

Como parte de las medidas planteadas, Oviedo anunció la propuesta de abrir una oficina en Santa Cruz para recibir denuncias de particulares, empresarios, profesionales y dirigentes sociales que consideren estar siendo amenazados, extorsionados o investigados sin haber cometido algún delito, apuntando a la participación de organizaciones e instituciones cruceñas.

El ministro señaló que Cochamanidis recibió la propuesta de manera receptiva durante la conversación que sostuvieron.