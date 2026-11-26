El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, llegó la noche de este jueves a Lima para participar este viernes en el VII Gabinete Binacional, que se desarrollará después de cinco años, además del encuentro presidencial con su homóloga peruana, Keiko Fujimori.

“Lima nos recibe como hermanos. Llegamos al Perú para el VII Gabinete Binacional, que vuelve después de cinco años, en el bicentenario de nuestras relaciones (sic)”, publicó el mandatario boliviano en sus redes sociales.

El encuentro se constituye en un mecanismo de diálogo político bilateral de más alto nivel, mediante el cual los presidentes de Perú y Bolivia abordarán diferentes temas estratégicos con miras a fortalecer las relaciones entre ambos países.

48 propuestas

Paz informó que llegó al vecino país con 48 propuestas orientadas a impulsar el comercio, gestionar puertos para las exportaciones bolivianas y fortalecer la seguridad fronteriza frente al narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal.

Según la agencia de noticias Andina, en el encuentro se prevé la adopción de nuevos acuerdos en materia de comercio e inversiones, seguridad y defensa, integración fronteriza, conectividad, recursos hídricos, desarrollo sostenible y asuntos sociales y migratorios.

Además, está previsto que ambos países suscriban la Declaración Presidencial de Lima 2026 y el Plan de Acción Ejecutivo de Lima 2026, documento que contempla compromisos concretos de cooperación y desarrollo en beneficio de bolivianos y peruanos.

Los gabinetes binacionales entre Perú y Bolivia se reanudan después de cinco años. El último encuentro se realizó en 2021, en La Paz, con la participación de los entonces presidentes Luis Arce, de Bolivia, y Pedro Castillo, del Perú.