Después de que el empresario Samuel Doria Medina criticara la gestión de Gabriel Espinoza al frente del Ministerio de Economía, el exministro respondió a través de sus redes y desafió a quien fuera su aliado a un debate sobre la política económica que implementó durante su estadía en la administración de Rodrigo Paz.

Espinoza, cabe señalar, primero fue uno de los asesores económicos de Doria Medina de cara a las elecciones generales del 2025. Tras quedar fuera de la segunda vuelta, Espinoza se unió al equipo de Rodrigo Paz y luego fue nombrado Ministro de Economía, cargo que dejó tras ser censurado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

En ese sentido, Doria Medina se refirió en las últimas horas del trabajo que realizó Espinoza al frente del Ministerio de Economía y señaló que "se emborrachó de poder".

El empresario, de la misma manera, aseveró que Espinoza "salió muy mal" del Gobierno, al ser el único ministro censurado - hasta ahora- en la gestión de Rodrigo Paz y en medio de denuncias en su contra por la compra de un auto de lujo, presuntamente, a través de la evasión de impuestos.

"Ha manchado su nombre, su imagen, con el tema de ese auto de lujo que se compró y evadió impuestos y todo eso", manifestó en entrevista con Bolivisión.

Doria Medina consideró que Espinoza cometió errores durante su paso por el Ejecutivo y recordó que anteriormente le había reclamado por la lentitud de las decisiones económicas. Según relató, el exministro defendía que la recuperación económica debía tener un sello propio y no depender del Fondo Monetario Internacional.

"Él me decía: 'No, no, no, el milagro boliviano tiene que tener nuestro sello, no del Fondo Monetario'", contó. Sin embargo, cuestionó esa visión y sostuvo que Espinoza creía que estaban logrando un milagro económico cuando, en su criterio, "estaban llevando a una buena parte de la población al infierno".

La respuesta del exministro de Economía no se dejó esperar y a través de sus cuentas en las redes sociales cuestionó los dichos de Doria Medina, y lo desafió a un debate.

Primero, Espinoza criticó que Doria Medina haga referencia a la polémica generada por la compra de su auto, lo que calificó como "chisme y desinformación"

"Samuel Doria Medina en las últimas horas escuché tus declaraciones sobre mí. Hablaste mucho de mi persona y muy poco de mi gestión económica. Mencionaste la compra mi vehículo. Sabes bien que en una transferencia el que paga es el vendedor, y así quedó establecido ante la fiscalía. Me apena que sigas recurriendo al chisme y a la desinformación. Se supone que no eres esa clase de político" (sic), señaló.

Espinoza, de la misma manera, señaló que cuando era ministro y en más de una ocasión invitó a Doria Medina a "conversar abierta y honestamente sobre la política económica" y aseguró tener loe mensajes guardados para comprobar lo expresado.

"(...) Te dije con claridad que la población debía entender que las medidas de ajuste se tomaron por y para Bolivia, no por imposición del FMI. Declaración tras declaración, has tergiversado esas palabras hasta convertirlas casi en una mentira" (sic), señaló.

En ese contexto, Espinoza desafió a Doria Medina a un debate sobre la política económica que implementó durante su estadía en el Gobierno de Rodrigo Paz.

"Te propongo algo directo: debatamos. No sobre la política económica que viene, que ya no me corresponde, ni sobre lo que recuerdas de una conversación, que cada vez se aleja más de la verdad, sino sobre cómo se condujo la que hicimos. Tus argumentos y los míos, con cifras, datos y hechos, frente a frente, para que la gente que necesita entender qué pasó con la economía del país pueda juzgar por sí misma" (sic), señaló.

Y añadió: "Salgamos del chisme, Samuel Doria Medina. Puede ser entretenido, pero no le sirve a nadie. Tú crees saber mucho de economía y dices que yo no. Contrastemos. La invitación está hecha" (sic).