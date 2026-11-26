Samuel Doria Medina, empresario y líder de Unidad Nacional (UN), denunció este miércoles que la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) realizó compras por más de Bs 4.100 millones sin licitación durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).

"Con esta disposición del MAS han comprado Bs 8.000 millones sin licitación y sin ningún control. De esos Bs 8.000 millones, más de Bs 4.100 millones los ha comprado la Aisem", dijo Samuel.

El empresario denunció este hecho en medio del lanzamiento del Observatorio Boliviano de la Corrupción. Doria Medina indicó que esta situación se evidencia en hospitales que se encuentran "a medio construir y mal hechos" en el país.

"La explicación por la cual en todo el país tenemos hospitales a medio construir, mal hechos, sin equipamiento, es porque se utilizó ese sistema. Y ahora también nos damos cuenta de por qué quieren meter gente a la Aisem, porque metiendo esa gente quieren favorecer a ciertas empresas en compras por corrupción", resaltó.

La Aisem es una institución pública descentralizada de Bolivia que funciona bajo la tuición del Ministerio de Salud y fue creada en 2017. Su objetivo central es gestionar, ejecutar y supervisar grandes proyectos hospitalarios para fortalecer el Sistema Único de Salud (SUS) en todo el país.

En las últimas semanas, esta institución estuvo envuelta en un caso de supuestas "pegas" para ingresar a la entidad a raíz de audios. Diputados del oficialismo fueron señalados en lo audios por presionar a la exdirectora de la Aisem, Daniela Quiroga, para otorgar cargos en la institución.

"Aquí se entiende la razón por la que las voces que escuchamos en audios gritan e insultan", finalizó Samuel.