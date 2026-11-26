Tras la denuncia del presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, sobre un supuesto intento de armarle un caso sin fundamento, el vicepresidente de la institución, Agustín Zambrana, expresó hoy su solidaridad y exigió al fiscal general interino, José Armando Urioste, informar públicamente si existe alguna investigación contra dirigentes cívicos. A través de un comunicado en sus redes sociales, advirtió que no permitirán que la justicia sea utilizada para amedrentar a la dirigencia ni para silenciar a la institución.

En su pronunciamiento, Zambrana señala:

“Comité pro Santa Cruz nunca defenderá la corrupción. Quien la cometa, sea quien sea, debe responder ante la justicia. Los delitos son personales. El delito de una persona no es el delito de Santa Cruz”.

“Tampoco vamos a aceptar que la justicia se use para callar a una institución. Nuestro presidente, Stello Cochamanidis, ha advertido que se le estaría armando un caso sin fundamento para amedrentarlo. Esto lo vivimos en 2009, cuando se convirtió un caso en el juicio de todo un pueblo”.

“Con una Fiscalía en emergencia y poderes del Estado que se cruzan, el riesgo es una justicia selectiva. Por eso estamos en alerta y en absoluta solidaridad con nuestro presidente, con nuestra dirigencia, nuestros sectores, nuestras provincias y todo el civismo”.

Exigimos y conminamos al fiscal general interino, José Armando Urioste, tres cosas:

1. Que informe públicamente si existe alguna investigación contra dirigentes del Comité.

2. Que toda citación se haga como manda la ley: abierta, formal y con debido proceso.

3. Que investigue quién filtra información reservada para fabricar titulares.

Presidente Paz…quienes dentro de su gobierno operan con la lógica de siempre no trabajan para usted. Lo debilitan.

Los mensajes a medias y los mensajeros sobran. Si hay funcionarios jugando a tener poder, que el presidente los retire.