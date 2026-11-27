La Central Obrera Boliviana (COB) realizó este viernes una marcha nacional en rechazo a las medidas económicas y educativas del Gobierno, además de expresar su respaldo a los sectores movilizados.

Durante la concentración posterior a la marcha en La Paz, su ejecutivo, Mario Argollo, anunció que presentarán propuestas en materia educativa y minera.

"No estamos aquí con ganas de desestabilizar a ningún Gobierno, pero tenemos que ser firmes cuando nos imponen leyes y decretos atentatorios contra nuestros sectores, contra el pueblo boliviano", manifestó Argollo.

“Somos propositivos”

El dirigente destacó que la movilización se desarrolló en los nueve departamentos y aseguró que la COB cuenta con un proyecto educativo y una propuesta de Código Minero, que serán presentados al Gobierno para promover el consenso y evitar imposiciones.

"Compañeros no hemos venido a oponernos por oponernos, también somos propositivos. (...) Tenemos propuestas, no nos estamos oponiendo por oponer, mis compañeros, lo vamos a hacer llegar a ventanilla única", anunció el ejecutivo cobista.

Entre los motivos de rechazo mencionó el incremento del precio del diésel y su efecto en la canasta familiar, el cierre de empresas y los despidos, además de las condiciones de crédito para micro y pequeños empresarios. También respaldó el paro indefinido anunciado por el sector del transporte desde el lunes.

Durante la marcha, otros dirigentes sindicales rechazaron la descentralización de la educación fiscal y gratuita, denunciaron despidos y persecución sindical y exigieron cambios en las medidas económicas. El sector minero también rechazó la minería ilegal, los avasallamientos y el juqueo.

Incidentes

En Cochabamba, la marcha de la Central Obrera Departamental y los maestros fue dispersada por la Policía que lanzó gases para conseguirlo, y arrestó a cuatro personas.

En Sucre también hubo arrestos, dos. En ambas ciudades, las fuerzas antimotines impidieron el ingreso de los manifestantes a las plazas principales.

No se reportaron otros incidentes relevantes.