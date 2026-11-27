Las demoras en los aeropuertos del país continúan generando complicaciones para los pasajeros. Un relevamiento de los paneles de información publicados por Naabol en su página web, correspondientes a las terminales aéreas de Santa Cruz, Cochabamba y El Alto, muestra que 28 de los 64 vuelos programados para este viernes estaban demorados hasta las 18:48 de este viernes, lo que representa aproximadamente el 44% del total.

El panorama refleja que los problemas en las operaciones aéreas persisten después de los inconvenientes técnicos reportados por Boliviana de Aviación (BoA), que obligaron a retirar preventivamente dos aeronaves de servicio y provocaron reprogramaciones en distintos vuelos.

La mayor cantidad de retrasos se concentra en Santa Cruz, donde 13 vuelos de salida aparecían con el estado de demorados. En el aeropuerto de El Alto se registraban otros 10 vuelos afectados, cinco de salida y cinco de llegada, mientras que en Cochabamba figuraban cinco salidas demoradas.

Dos aviones con percances técnicos

En un comunicado difundido el jueves, BoA informó que dos de sus aeronaves presentaron un percance técnico durante operaciones en el Aeropuerto Internacional de El Alto.

La aerolínea señaló que el incidente posiblemente estuvo relacionado con la presencia de un objeto extraño en pista, conocido como FOD, por sus siglas en inglés.

Debido a esta situación, ambas aeronaves fueron retiradas preventivamente de la línea de vuelo para someterse a mantenimiento no programado.

La empresa indicó que las causas del incidente se encontraban en evaluación y que los inconvenientes técnicos provocaron un arrastre de retrasos en su programación.

Este viernes, BoA comunicó que algunos vuelos todavía presentaban demoras como consecuencia de los problemas registrados el día anterior y aseguró que trabaja para normalizar sus operaciones.