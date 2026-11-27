Pese al llamado del Gobierno a instalar un diálogo el domingo, la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia ha confirmado el paro indefinido desde el lunes.

No obstante, el dirigente Lucio Gómez no cerró las puertas a un encuentro y anunció que la única posibilidad de que el sector retorne a la mesa de negociaciones es que el Gobierno anule el reciente ajuste al precio del diésel, que coloca el litro en Bs 20,57.

"Solo podemos hablar siempre y cuando retire ese comunicado que ha hecho la administración de hidrocarburos", afirmó en una entrevista en UNITEL, en referencia al ajuste que se informó a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

"Ni siquiera nos han consultado, ni siquiera han dicho: 'esto está pasando en el país y esto vamos a hacer", reclamó y dijo que la ANH debía entablar una mejor comunicación con el sector del transporte.

El Gobierno actualizó el precio del diésel, el cual se incrementó de Bs 17,95 a Bs 20,57 por litro en el marco de un nuevo régimen que se aplica tras eliminar la subvención. El nuevo valor rige desde el martes 24 de noviembre.

"Mínimamente, para entrar al diálogo se debe anular esa resolución de la ANH que incrementa (el diésel), así solo se puede hablar, con este precio es imposible", dijo.

Para Gómez, "es intolerable, ya no es posible seguir aguantando de que se incremente" el precio del diésel puesto que -según su versión- los costos de operación del transporte se ha incrementado de manera considerable.

Aseguró que el sector del transporte no pide subvención y remarcó que el sector respaldo el plan para eliminar el contrabando.

Gómez precisó que, pese al llamado del Gobierno, la dirigencia no ha recibido una invitación formal.

"Conocemos la invitación del vocero (José Luis Gálvez) de nuestro presidente solo por medios de comunicación, no tengo ninguna invitación oficial", señaló.

Si se concreta la cita, anunció que asistirá con las dirigencias de todos los bloques del sector, incluido el "comité de huelga".