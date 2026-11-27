Luego del escándalo por los audios atribuidos a los diputados Claudia Bilbao y Alejandro Medinaceli, en los que piden cargos a la Agencia de Infraestructura y Equipamiento Médico de Bolivia (Aisem), se ha revelado otros casos similares de quienes exigieron puestos en las instituciones del Estado; en total suman 26 legisladores involucrados.

Una de las principales caras de este escándalo es la diputada oficialista Claudia Bilbao. En un audio, se la escucha hablar con la entonces directora de la AISEM, Daniela Quiroga, a quien le reclama por cargos.

Incluso, la legisladora le dijo a Quiroga que ya se había mandando una lista de personas para algunos puestos en la Aisem.

Posteriormente, circuló otro audio en el que una postulante, identificada como Nancy Tinta, reclama en la AISEM que Bilbao la envió en una lista para ocupar un cargo en el área financiera y con ítem.

Asimismo, a mediados de este mes, se filtraron grabaciones en las que presuntamente se escucha al diputado oficialista Alejandro Medinaceli reclamar y presionar a la entonces directora ejecutiva de la AISEM para que contratara a personas recomendadas por él. En el audio se le escucha convocarla a una reunión en la Casa Grande del Pueblo y advertirle con su destitución si no atendía los pedidos.

El diputado oficialista Óscar Alejandro García está implicado como el tercer legislador señalado por presuntamente ejercer presiones para contratar personal y direccionar licitaciones en la AISEM.

El senador oficialista Nicanor Gonzalo Cochi quedó envuelto en la polémica por un presunto cuoteo de cargos en EPSAS, la difusión de un audio donde supuestamente se negocian puestos públicos a cambio de dinero y sus recientes declaraciones en las que dijo que el Ejecutivo está obligado a dar trabajo a quienes apoyaron en la campaña.

Pero la lista continúa: la diputada del PDC Marlene Miranda y otros 22 legisladores de su misma bancada han sido señalados por solicitar 214 cargos en el Ministerio de Salud.

De acuerdo a la ANF, Miranda envió una carta a la ministra de Salud, en la que además se muestra un QR que deriva a un documento de Google Drive, en el que se detalla qué diputados exigen cargos y los nombres de quienes "recomiendan".

En la lista de diputados que exigen cargos están: Marlene Miranda, Gabriel Justiniano, Hedilberto Marquez, Yvis Sanez Cardón, Máxima Chura, Shirley Vargas, Ramiro Alanoca Condori, Egidio Arce, Ximena Arispe, Liliana Villena, Kattia Arando, Jorge Vladimir Díaz, Jorge Luis Quecaño, Juan José Tórrez, Rubén Calisaya, Javier Pantaleón, René Arebayo, Marlene Gonzales, Aida Tuchani, Henry Balderrama, Yazmin Guizada, Anahí Rocha, Rori Montaño.