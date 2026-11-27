Los gobiernos de Bolivia y Perú suscribieron este viernes la Declaración Presidencial de Lima y tres instrumentos de cooperación orientados a fortalecer las relaciones bilaterales, promover inversiones y ampliar las facilidades para el comercio exterior, durante el VII Gabinete Ministerial Binacional realizado en la capital peruana.

Entre los acuerdos figura un convenio interinstitucional entre la Cámara Nacional de Industrias de Bolivia y la Sociedad Nacional de Industrias del Perú, que establece la promoción de proyectos de inversión y el fortalecimiento del desarrollo industrial de ambos países.

El segundo es un convenio de gestión comercial entre la Empresa Nacional de Puertos (Enapu) del Perú y la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASPB), que permitirá ampliar las facilidades para el comercio exterior boliviano a través del puerto de Ilo, mediante condiciones preferenciales y mayores plazos de almacenamiento.

El tercer instrumento es el Plan de Acción Ejecutivo de Lima, suscrito por los cancilleres de ambos países, mientras que el cuarto corresponde a la Declaración Presidencial de Lima, firmada por los presidentes Rodrigo Paz Pereira y Keiko Fujimori. El documento que recoge los principales compromisos y lineamientos para profundizar las relaciones bilaterales.

“Gran potencial que tenemos”

Durante su intervención, la mandataria peruana resaltó la importancia de retomar los encuentros bilaterales, al señalar que este tipo de reuniones no se realizaba desde hace cinco años.

“Es importante señalar que este tipo de encuentros no se había realizado en los últimos cinco años. Y eso nos debe llevar a la reflexión de los países para que no se vuelvan a suspender los diálogos, las conversaciones y los intercambios, y este gran potencial que tenemos entre ambos países”, manifestó Fujimori.

La presidenta se refirió a las oportunidades de integración mediante el fortalecimiento de los pasos fronterizos, la conclusión de los tramos carreteros y el aprovechamiento de las posibilidades logísticas y portuarias.

“Tenemos grandes oportunidades cuando nuestros países fortalezcan sus pasos fronterizos, cuando se concluyan los tramos en las carreteras, que estábamos hablando que de su lado faltan 50 kilómetros y del nuestro, 40, y cuando vean y utilicen todas las posibilidades logísticas, portuarias, que hoy se han firmado todos estos memorándums de entendimiento”, expresó.

Fujimori también habló sobre la apertura económica y las oportunidades de inversión que, según afirmó, permitieron al Perú crecer y generar empleos.

“Los peruanos tenemos también esta misma visión, nosotros competimos, le damos la bienvenida a los inversionistas de todo el mundo bajo las mismas condiciones que los peruanos, y esta apertura nos permitió a nosotros crecer, competir y generar puestos de trabajo”, sostuvo.

En esa línea, expresó su intención de extender esas oportunidades a Bolivia y a sus ciudadanos.

“Esa misma oportunidad se la queremos dar a usted, presidente, a su país, a sus ciudadanos, porque además entendemos lo difícil que puede ser este proceso al inicio, porque los beneficios serán muy grandes”, manifestó.

Beneficios para la población

La mandataria señaló que las oportunidades de integración deben traducirse en beneficios para la población, principalmente para los habitantes de las zonas fronterizas.

“Todas esas oportunidades se tienen que traducir, por supuesto, en beneficios directos para nuestros ciudadanos, sobre todo los más vulnerables, los que viven en las zonas fronterizas, donde sienten que el Estado los ha olvidado”, afirmó.

“Es ahí donde debemos ponerle más énfasis, es ahí donde nos debemos encontrar y es ahí donde espero que podamos entonces, luego de todo este intercambio, inaugurar las obras, porque para eso somos políticos, para poder transformar nuestros pueblos y darle mejor calidad de vida a todos ellos”, concluyó Fujimori.

“Por donde yo paso, tú pasas”

Por su parte, el presidente Rodrigo Paz planteó fortalecer la conexión entre los puertos del Pacífico y la infraestructura fluvial boliviana, además de impulsar proyectos conjuntos en los ámbitos amazónico, vial y medioambiental, con atención al lago Titicaca.

“Por donde yo paso, tú pasas. Eso es parte de la lógica de los hermanos juntos construyendo un destino”, expresó el mandatario boliviano.

Paz también se refirió a la posibilidad de articular esfuerzos entre Perú, Bolivia y Chile para impulsar el desarrollo regional.

“Creemos que la triangulación de los esfuerzos Perú, Bolivia, Chile puede significar un punto de desarrollo para el contexto sudamericano y continental”, concluyó.