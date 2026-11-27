Tras una espera de nueve años, una delegación de 24 obispos de las distintas jurisdicciones eclesiásticas de Bolivia sostuvo este viernes una audiencia privada con el Papa León XIV, en el marco de la visita ad limina apostolorum que el episcopado boliviano realiza en Roma del 23 al 28 de noviembre.

Durante el encuentro, el presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Aurelio Pesoa, presentó al Pontífice un diagnóstico sobre la realidad sociopolítica, económica y pastoral del país, destacando la cercanía cultural del Santo Padre con la región debido a su ministerio previo en Perú y sus visitas como sacerdote agustino a territorio boliviano.

Según informó la CEB, en el encuentro, la representación episcopal advirtió sobre la aguda crisis económica que atraviesa Bolivia, señalando que “veinte años de gobiernos socialistas y de un intento de imponer una economía estatista” dejaron al país sin reservas económicas ni de recursos naturales. Según su alocución, esta situación ha derivado en la escasez de combustibles y en un alza de precios que golpea con mayor severidad a las familias más pobres.

Asimismo, los prelados denunciaron la falta de un proyecto común que armonice los intereses de los distintos sectores y pueblos indígenas del país, citando los números 62 y 63 de la encíclica Magnífica humanitas del propio León XIV sobre el deber del poder público de buscar el bien común sin dejar atrás a los más débiles.

En el ámbito institucional, la CEB expuso el retroceso de la presencia católica en la educación pública durante las últimas dos décadas. Recordaron que, tras la promulgación de la Constitución y la Ley de Educación vigentes, la materia de Religión fue sustituida por “Valores, espiritualidad y religiones” y se cerró la Normal católica, lo que a juicio de los obispos vulnera el derecho de los padres a elegir la formación de sus hijos.

Vitalidad de grupos juveniles

En el plano pastoral, los 24 prelados resaltaron la vitalidad de los grupos juveniles en las parroquias y la “profunda religiosidad popular del pueblo boliviano como signos de esperanza frente al descenso de las vocaciones sacerdotales y religiosas”.

No obstante, advirtieron que la falta de sacerdotes en extensas zonas rurales impide atender con los sacramentos momentos críticos como la muerte, por lo que informaron sobre el impulso al diaconado permanente para cubrir estas áreas de difícil acceso.

Al cierre de la audiencia –que habitualmente se celebra cada cinco años, pero que en esta ocasión se concretó tras nueve–, los obispos renovaron su comunión con el sucesor de Pedro y le extendieron una invitación fraterna para que visite Bolivia “cuando él considere oportuno”.