En la reunión del Gabinete Binacional en Lima, el presidente Rodrigo Paz planteó al Gobierno peruano el establecimiento de dos corredores para la integración comercial: el Amazónico, para la conexión hacia Brasil, y el Andino, para conectar el sur de Perú y el occidente boliviano.

Durante su intervención ante la presidenta y los ministros peruanos, Paz propuso fortalecer la conectividad entre ambos países mediante infraestructura vial, ferroviaria, logística y fronteriza, con el objetivo de facilitar el transporte de mercancías y ampliar las oportunidades comerciales entre Bolivia, Perú y Brasil.

Corredor Amazónico

El primer proyecto, denominado corredor Amazónico, contempla una conexión desde Brasil, a través de los departamentos bolivianos de Beni y Pando, hacia el peruano de Madre de Dios y los puertos del Pacífico.

El mandatario explicó que Bolivia trabaja en un proyecto para la construcción de la carretera Extrema-Cobija, que contempla 70 kilómetros ya financiados y pendientes de concretar en aspectos administrativos.

A esta infraestructura se suman tramos de conexión hacia Beni y la salida por Guayaramerín, que permitirían consolidar una ruta de integración bioceánica.

Según Paz, esta conexión reduciría cerca de 1.100 kilómetros en el transporte de carga entre Brasil y Perú, además de generar ahorros de tiempo y facilitar el acceso a los puertos del Pacífico. Para avanzar, señaló que también será necesaria la conexión peruana con la futura aduana en Extrema.

Corredor Andino

El segundo proyecto es el corredor Andino, orientado a fortalecer las conexiones desde La Paz y Oruro hacia Puno, Tacna, Ilo y Matarani, mediante mejores carreteras, procedimientos fronterizos más eficientes y alternativas ferroviarias.

En ese marco, informó que Bolivia prevé iniciar en 2027, con cooperación coreana, la construcción y ampliación de la vía existente en el sector de Desaguadero, con el propósito de incrementar la capacidad de circulación de carga hacia los puertos peruanos.

Paz sostuvo que ambas iniciativas deben generar beneficios recíprocos y contribuir a reducir los costos de transporte, mejorar la competitividad de los puertos peruanos y ampliar las oportunidades de inversión y comercio para las regiones fronterizas.

Uso recíproco de puertos

Asimismo, planteó que Bolivia no solo utilice los puertos peruanos para sus operaciones comerciales, sino que Perú también pueda aprovechar la infraestructura portuaria fluvial boliviana, en el marco de una visión de integración entre el océano Pacífico y el Atlántico.

El presidente destacó que Bolivia cuenta con una importante conectividad fluvial, debido a que entre el 47% y el 48% de sus fronteras son fluviales, una característica que, según señaló, representa una oportunidad para fortalecer el transporte de mercancías y la integración económica regional.