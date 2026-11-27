La presidenta del Perú, Keiko Fujimori, puso a disposición de Bolivia la infraestructura logística en los puertos de Ilo, Matarani, El Callao y Chancay para que el país pueda tener una interconexión con los mercados internacionales, especialmente del Asia y el Pacífico.

“Perú tiene la firme voluntad de consolidarse como una importante puerta para el comercio exterior boliviano, poniendo a disposición nuestra infraestructura logística en los puertos de Ilo, Matarani, El Callao, Chancay, los cuales ofrecen renovadas oportunidades de interconexión con los mercados internacionales, especialmente con el Asia-Pacífico”, afirmó Fujimori, en el marco del primer encuentro presidencial y el séptimo Gabinete Binacional Perú-Bolivia, que realiza este viernes en Lima.

Profundizar la cooperación

Además, la homóloga del presidente Rodrigo Paz habló de la importancia de profundizar la cooperación entre ambos países en la gestión sostenible de los recursos hídricos compartidos: el lago Titicaca, el río Desaguadero, el lago Poopó y el salar de Coipasa, “que constituyen un patrimonio natural que compartimos y cuya proyección exige una responsabilidad común”, dijo.

También destacó la entrada en vigor del acuerdo, por intercambio de notas, para la habilitación permanente del paso fronterizo San Lorenzo - Extrema, al cual calificó como un avance concreto en el propósito de acercar a las poblaciones de ambos países.

“La implementación del módulo temporal fronterizo en el 2027 permitirá conectar de manera más efectiva el departamento de Pando, en el norte de Bolivia, con el Madre de Dios al sur de nuestro país, lo que tendrá un impacto positivo en el tránsito personas, mercancías, promoviendo el turismo binacional y abriendo nuevas oportunidades para el comercio y el desarrollo de nuestras comunidades fronterizas”, aseguró Fujimori.

También hizo referencia a la importancia de avanzar en el camino de la integración económica, comercial y de infraestructura peruano-boliviana para dar oportunidades a más peruanos y bolivianos.

El crimen, un desafío

Fujimori mencionó el desafío en materia de seguridad fronteriza ante el avance del crimen organizado transnacional, que exige respuesta firme, coordinada y sostenida de ambos países.

“En ese sentido quiero agradecer presidente (Rodrigo Paz) el apoyo firme en la captura de Jhonson Smith Cruz Torrez, alias ‘Jhonson Pulpo’, un criminal de alta peligrosidad que fue capturado en su país y fue inmediatamente deportado a Perú”, reconoció.

Por último, expresó el compromiso del Gobierno peruano con la defensa de la democracia, el Estado de derecho y el fortalecimiento institucional de Bolivia.

“Compartimos la convicción de que la estabilidad y el bienestar de nuestras sociedades, requieren de instituciones sólidas, el respeto de la voluntad popular y a la búsqueda de entendimientos por las vías del diálogo y los mecanismos democráticos”, aseguró.

Agregó que Perú, con pleno respeto a la soberanía boliviana, seguirá acompañado los esfuerzos por preservar la paz social, fortalecer la gobernabilidad y promover el desarrollo de “ese hermano país”.

Más actores

La presidenta del Perú subrayó que este Encuentro Binacional tuvo otras dos reuniones muy importantes. Una con los gobernadores que “son fundamentales para lograr una mayor cercanía entre los pueblos”.

Y la otra, con los empresarios, el sector privado, con las cámaras de comercio de Bolivia y Perú, “para que la integración sea completa”.

“Por eso es que creemos que esta reunión es el inicio de un fortalecimiento de 200 años de amistad entre ambos países y que nunca debió cortarse, este lapso de cinco años lo vamos a recuperar y con creces”, concluyó la mandataria.