El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, llegó la mañana de este viernes al Palacio de Gobierno de Perú para participar en el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional.

El mandatario boliviano fue recibido por la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, con honores militares.

De acuerdo con la información oficial, Paz participará esta jornada en el VII Gabinete Binacional y el Encuentro Presidencial con su homóloga peruana, que se desarrollará después de cinco años.

El encuentro se constituye en un mecanismo de diálogo político bilateral de más alto nivel, mediante el cual los presidentes de Perú y Bolivia abordarán diferentes temas estratégicos con miras a fortalecer las relaciones entre ambos países.

El jueves, el jefe de Estado boliviano informó que llegó al vecino país con 48 propuestas orientadas a impulsar el comercio, gestionar puertos para las exportaciones y fortalecer la seguridad fronteriza frente al narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal.

Los gabinetes binacionales entre Perú y Bolivia se reanudan después de cinco años. El último encuentro se realizó en 2021, en La Paz, con la participación del entonces presidente boliviano, Luis Arce, y el expresidente peruano Pedro Castillo.