La población de Tipuani, en el norte de La Paz, volvió a quedar inundada por la crecida del río. Al menos 180 familias resultaron afectadas por la riada, que dejó viviendas en riesgo y pérdidas materiales, informó el alcalde del lugar Francisco Pinto.

“La riada nos ha sorprendido. Lo que necesitamos es maquinaria, el río bajó de manera increíble y nos ha ganado en el tema de poder trancar”, indicó la autoridad.

Asimismo, señaló que ya se aprobó una ley de desastre para que la Gobernación y el Gobierno nacional puedan brindar apoyo a la región. Además, informó que se buscan alternativas para contener el avance del agua o trasladar a las familias hacia lugares seguros.

Mientras tanto, lo pobladores denuncian pérdidas materiales, viviendas amenazadas y la falta de medidas preventivas pese a las solicitudes realizadas durante años. “Aquí he nacido y aquí voy a morir, pero no en esta situación”, manifestó una vecina.

Por su parte, la Dirección Municipal de Gestión de Riesgos de Rurrenabaque advirtió que las aguas provenientes de Tipuani podrían llegar a la región en las próximas horas o días. La entidad pidió a las comunidades ubicadas río abajo mantenerse alertas, tomar previsiones y seguir los reportes oficiales, debido al riesgo de un golpe de agua hacia la cuenca baja del río Beni.