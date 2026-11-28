¿Cuándo terminarán las clases?, ¿los títulos de bachiller se entregarán únicamente en formato digital?, ¿cómo deben inscribir los padres a sus hijos para 2027 y qué edad deben tener los niños para ingresar a Inicial? Estas son algunas de las dudas que surgen entre las familias en la recta final de la gestión escolar 2026, ante los anuncios del Ministerio de Educación.

Uno de los cambios corresponde al diploma de bachiller, cuya emisión y otorgación será gratuita y exclusivamente digital desde esta gestión, de acuerdo con el Decreto Supremo 5738, promulgado el 5 de octubre.

El documento tendrá la misma validez jurídica que el diploma físico y contará con una firma digital que garantizará su autenticidad e integridad.

El presidente Rodrigo Paz anunció, luego de la promulgación de dicho decreto, que el nuevo documento incorporará un código QR para verificar su autenticidad y permitirá imprimirlo cuantas veces sea necesario.

“El QR que tiene, tú vas a poderlo imprimir las veces que tú quieras y ya no vas a tener que legalizarlo”, señaló.

El acceso al sistema estará habilitado desde el 1 de diciembre. Los bachilleres mayores de 18 años podrán ingresar mediante Ciudadanía Digital, mientras que los menores de edad accederán a través de los mecanismos que habilite el Ministerio de Educación. Para este último grupo, la cartera de Estado informó que solicitará datos como el carnet de identidad, la fecha de nacimiento y el código Registro Único de Estudiantes (RUDE) o Registro Único de Estudiantes de Educación Alternativa (Rudeal).

Inscripciones

En cuanto a las inscripciones para la gestión 2027, el proceso de preinscripción para unidades educativas de alta demanda comenzó el 19 de noviembre y estará habilitado hasta el 18 de diciembre mediante el Sistema de Información Educativa.

La asignación de plazas se realizará por sorteo el 8 de enero de 2027. Tienen prioridad los estudiantes que cuentan con hermanos inscritos en el mismo establecimiento, viven cerca del colegio o tienen a sus padres o tutores con su lugar de trabajo en las inmediaciones.

Para los estudiantes nuevos que no postulan a unidades educativas de alta demanda, el Ministerio de Educación evalúa habilitar una plataforma que permita a los padres realizar la inscripción directamente por internet.

El ministro Erick Sanjinés anunció que esa evaluación concluirá el 8 de diciembre, fecha en la que se comunicarán las instrucciones para el proceso general. Por ahora, no está confirmado que todas las inscripciones se realicen de manera digital.

Otra consulta frecuente de los padres tiene que ver con la edad para ingresar al nivel Inicial. El Ministerio de Educación informó el 14 de agosto que, para la gestión 2027, los niños que postulen al primer año de inicial (prekínder) deberán cumplir cuatro años hasta el 31 de marzo de ese año.

Para el segundo año (kínder), deberán tener cinco años cumplidos hasta la misma fecha. Esta disposición reemplaza el criterio anterior que establecía como límite diciembre de 2026.

Conclusión de las clases

Respecto a la conclusión de las clases, el calendario escolar estableció inicialmente el 2 de diciembre como fecha de cierre del desarrollo curricular, con el cumplimiento de 200 días hábiles de trabajo efectivo.

Pero el ministro Sanjinés estimó el 20 de noviembre que las actividades podrían concluir el 4 de diciembre, siempre que no se registren nuevas medidas de presión del magisterio. Las fechas pueden variar según las regiones y las jornadas que cada unidad educativa deba recuperar.

El cierre administrativo y la entrega de documentos académicos tienen como plazo referencial el 11 de diciembre, según la Resolución Ministerial 001/2026. Las familias deben consultar con sus unidades educativas y las direcciones departamentales para conocer el cronograma que corresponde a su región.