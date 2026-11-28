Tras una espera de nueve años, una delegación de 24 obispos de las distintas jurisdicciones eclesiásticas de Bolivia sostuvo ayer viernes una audiencia privada con el Papa León XIV, en el marco de la visita Ad Límina Apostolorum que el episcopado boliviano realiza en Roma del 23 al 28 de noviembre, según un comunicado de la CEB.

Durante el encuentro, el presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) presentó al Pontífice un diagnóstico sobre la realidad sociopolítica, económica y pastoral del país, destacando la cercanía cultural del Santo Padre con la región debido a su ministerio previo en Perú y sus visitas como sacerdote agustino a territorio boliviano.

Crisis económica y polarización

En su saludo oficial, la representación episcopal advirtió sobre la aguda crisis económica que atraviesa Bolivia, señalando que “veinte años de gobiernos socialistas y de un intento de imponer una economía estatista” han dejado al país sin reservas económicas ni de recursos naturales. Según su alocusión, esta situación ha derivado en la escasez de combustibles y en un alza de precios que golpea con mayor severidad a las familias más pobres.

Asimismo, los prelados denunciaron la falta de un proyecto común que armonice los intereses de los distintos sectores y pueblos indígenas del país, citando los números 62 y 63 de la encíclica Magnífica Humanitas del propio León XIV sobre el deber del poder público de buscar el bien común sin dejar atrás a los más débiles.

Quillacollo

El monseñor y párroco de Quillacollo, Iván Vargas, fue parte de esta delegación que se reunió con el papa León XIV para conocer la realidad boliviana y de los católicos. También, estuvo el vicario apostólico de Pando, Eugenio Coter, y el secretario adjunto de la Conferencia Episcobal Boliviana, Diego Pla.

Educación religiosa

En el ámbito institucional, la CEB expuso el retroceso de la presencia católica en la educación pública durante las últimas dos décadas. Recordaron que, tras la promulgación de la Constitución y la Ley de Educación vigentes, la materia de religión fue sustituida por «Valores, Espiritualidad y Religiones» y se cerró la Normal Católica, lo que a juicio de los obispos vulnera el derecho de los padres a elegir la formación de sus hijos.

Retos pastorales e invitación a Bolivia

En el plano pastoral, los 24 prelados resaltaron la vitalidad de los grupos juveniles en las parroquias y la profunda religiosidad popular del pueblo boliviano como signos de esperanza frente al descenso de las vocaciones sacerdotales y religiosas.

No obstante, advirtieron que la falta de sacerdotes en extensas zonas rurales impide atender con los sacramentos momentos críticos como la muerte, por lo que informaron sobre el impulso al diaconado permanente para cubrir estas áreas de difícil acceso.

Al cierre de la audiencia —que habitualmente se celebra cada cinco años, pero que en esta ocasión se concretó tras nueve—, los obispos renovaron su comunión con el sucesor de Pedro y le extendieron una invitación fraterna para que visite Bolivia cuando él considere oportuno.

Los obispos obsequiaron una virgen tallada en madera

Como muestra de filial afecto y comunión con la Iglesia universal, la Conferencia Episcopal Boliviana obsequió al Santo Padre una representación de la Santísima Virgen María tallada en madera, pieza emblemática del arte sacro de la Chiquitanía boliviana. La obra, fruto de una tradición artesanal nacida hace más de tres siglos del encuentro entre los misioneros jesuitas y el talento de los pueblos indígenas en misiones reconocidas por la Unesco como Patrimonio Mundial de la Humanidad, fue entregada junto con una oración pidiendo que la Madre de la Iglesia acompañe y bendiga siempre su ministerio como Sucesor de Pedro.

Como parte de esta visita obligatoria establecida por el Derecho Canónico, cada prelado presentó informes detallados sobre la realidad de sus jurisdicciones. Asimismo, los obispos sostuvieron reuniones de trabajo en doce dicasterios vaticanos durante esta semana para coordinar el acompañamiento pastoral, gestionar dispensas sacerdotales y reforzar la misión evangelizadora. Con la visita al Papa León XIV culmina la agenda de los obispos de Bolivia en la ciudad histórica de Roma.