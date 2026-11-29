El primer año de Gobierno de Rodrigo Paz empezó con el escándalo de la gasolina basura al que le siguió una serie de hechos irregulares que hasta hoy no han sido aclarados como el caso del tráfico de oro, las maletas, el caso de exasesor de Paz, Fernando Cerimedo y toda la avalancha de consecuencias que generó en la política boliviana.



Este noviembre empezó el segundo año de Gobierno del Partido Demócrata Cristiano (PDC) con otro escándalo mayor que está develando toda una estructura de corrupción y tráfico de cargos en la administración pública que implica no sólo al Órgano Ejecutivo, si no al ente encargado de fiscalizar al Presidente y su Gabinete de Ministros: el Órgano Legislativo.



Se trata de la existencia toda una estructura de tráfico de empleos o “pegas” a cargo de un grupo de diputados del partido en el Gobierno.



El escándalo salió a luz luego de que se hicieron públicos audios en los que tres diputados del PDC, Claudia Bilbao, Alejandro Medinaceli y Óscar García, exigían y presionaban a la entonces directora de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), Daniela Quiroga, para que otorgue empleos a los seguidores del partido, sin tomar en cuenta incluso si estaban capacitados o aptos para el cargo. Solamente tenían que estar en las listas.



Este escándalo que involucra a legisladores afines a Rodrigo Paz cuestiona el discurso oficial de renovación de la política y lucha contra la corrupción.



Además, genera dudas sobre el uso de cargos públicos como método de negociación política y pago de compromisos a la gente que colaboró en la campaña electoral.

La Aisem



La Aisem es una entidad pública descentralizada, dependiente del Ministerio de Salud, encargada de ejecutar proyectos de infraestructura hospitalaria y gestionar la adquisición de equipamiento médico.



Su importancia radica en que administra proyectos de considerable valor económico relacionados con hospitales, centros de salud y equipamiento para el sistema sanitario.



El escándalo en esta entidad se conoció a mediados de este mes cuando comenzaron a circular grabaciones de conversaciones entre la entonces directora ejecutiva de la institución, Daniela Quiroga, y dos diputados suplentes del PDC.

Breve Cronología



El lío en la Aisem estalla públicamente el 16 de noviembre con la difusión , en redes sociales, de una grabación atribuida a una conversación telefónica entre la diputada Claudia Bilbao y Daniela Quiroga, entonces directora de la Aisem.



En el audio se escucha a Bilbao reclamar por modificaciones de cargos y salarios de personas que supuestamente había recomendado para trabajar en la institución.



La legisladora cuestiona que sus solicitudes no hayan sido atendidas y reclama por decisiones relacionadas con el personal.



Durante la conversación también amenaza con recurrir a mecanismos de fiscalización parlamentaria, como instrumentos de presión para conseguir contrataciones.



Bilbao reconoció que la conversación era auténtica, pero aseguró que el audio estaba editado y que no mostraba el contexto completo.

17 de noviembre



El 17 de noviembre se difunde otra grabación que involucra al diputado suplente Alejandro Medinaceli.



En esta conversación, el legislador reclama a Quiroga por qué determinadas designaciones no se habrían concretado.



Entre las expresiones atribuidas a Medinaceli está “¿Quieres seguir trabajando o no? No entiendo. Porque nos estás generando problemas”.



También se refiere a dos designaciones que, según la grabación, no habrían salido como se había instruido.



Luego Medinaceli convoca a Quiroga a una reunión en la Casa Grande del Pueblo.



La conversación genera cuestionamientos sobre la existencia de una supuesta estructura de coordinación política desde la sede gubernamental para gestionar puestos en una entidad pública.



Medinaceli reconoció su voz y la conversación, pero argumentó que la grabación había sido editada y sacada de contexto.



El mismo día 17, el vocero presidencial José Luis Gálvez dijo que el Gobierno prestaría atención a las denuncias y pidió que sean formalizadas ante las instancias correspondientes.



El segundo día el tema audios por “pegas” ya se convirtió un escándalo nacional.

18 de noviembre



El 18 de noviembre el abogado de Quiroga, Eduardo León, dijo que las presiones no provenían únicamente de Claudia Bilbao y Alejandro Medinaceli. Identifica a un tercero: Óscar Alejandro García Hoyos, jefe de bancada del PDC.



En entrevistas públicas a medios Quiroga describe la actuación de los tres parlamentarios como una coordinación para distribuir cargos.



Bilbao habría enviado alrededor de 30 hojas de vida, mientras que Medinaceli reclamaba por personas que no habían sido incorporadas.



La exdirectora también menciona a Alejandro Aparicio como intermediario en el traslado de los currículums.



Ese mismo día, legisladores de Alianza Libre, entre ellos el senador Abdón Porcel, solicitan que la Fiscalía investigue de oficio.

19 de noviembre



El 19 de noviembre Quiroga ratifica públicamente sus acusaciones y relata cómo las solicitudes de contratación se habrían convertido en presiones.



Explica que los legisladores enviaban hojas de vida y posteriormente reclamaban por qué determinados postulantes no habían sido contratados.



También denuncia que recibió amenazas para abandonar su cargo.



Ese día, un funcionario de la Aisem presenta una denuncia por presunta discriminación, relacionada con el rechazo a una contratación.



También este día Quiroga sostiene que las presiones de algunos parlamentarios no estaban relacionadas exclusivamente con conseguir puestos laborales.



Según su testimonio, también existían solicitudes para intervenir en los procesos de licitación de la Aisem



La diputada opositora Claudia Herbas, de Alianza Popular, pidió investigar las denuncias, realizar auditorías y revisar la continuidad de los procesos cuestionados, según unitel.bo

20 de noviembre



El 20 de noviembre el vocero presidencial fija la posición o del Gobierno.



Señala que no existen privilegios y que nadie puede estar por encima de la ley.



Por otra parte, el viceministro de Transparencia, Yamil García, anuncia que solicitará documentación a la Aisem para revisar los perfiles profesionales de personas recomendadas por legisladores.

22 de noviembre



El 22 de noviembre el caso comienza a ser analizado como un problema institucional y no solamente como una controversia entre legisladores y una exdirectora.

23 de noviembre



El 23 de noviembre el presidente Rodrigo Paz, después de varios días de silencio sobre el tema felicita la decisión de Alejandro Medinaceli de solicitar licencia sin goce de haberes para apartarse temporalmente de sus funciones legislativas y acudir a la justicia.



Sin embargo, luego se devela que no figura en el reglamento de Diputados el pedido de licencia para los suplentes y la actitud tanto de Medinaceli como de Paz, son consideradas como una burla por la opinión pública.







24 de noviembre



El 24 de noviembre aparece el documento firmado por la diputada Marlene Miranda y muestra que 23 parlamentarios del PDC habían canalizado recomendaciones para incorporar a 214 profesionales en diferentes dependencias del Ministerio de Salud. El documento fue revelado por la ANF.

Últimos días



El 25 y 26 de noviembre el escándalo adquiere una dimensión institucional y surgen anuncios de investigaciones de parte de la Vicepresidencia, de la Fiscalía y del propio Gobierno.



Paralelamente, los parlamentarios de oposición piden la renuncia de sus colegas oficialistas.



El vicepresidente Edmand Lara anuncia que presentó una denuncia penal contra Claudia Bilbao, Alejandro Medinaceli y Óscar García por los delitos de uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo en cumplimiento de deberes.



El fiscal José Armando Urioste, anuncia que las denuncias sobre el caso Aisem fueron observadas. No obstante, anunció que “deben ser tramitadas y resueltas en el fondo”.



“Así que no se preocupen, que ese tema tiene que ser investigado”, señaló Urioste a la prensa de Sucre.



Todos los antecedentes mencionados marcan apenas el inicio de un largo proceso que va a definir la calidad ética de los legisladores, la capacidad de autocrítica del Gobierno y el tino para saber deshacerse de gente que no le hace bien a su gestión y una prueba para el ministerio público de que actúan con imparcialidad e independencia.