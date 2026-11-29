El Gobierno nacional que y la dirigencia nacional de los transportistas decidieron reprogramar la reunión de diálogo para las 14:00 horas de este lunes 30 de noviembre, donde se tratará el tema del incremento del diésel. El encuentro, que debió realizarse en esta jornada de domingo, mantiene las oficinas del ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda como sede, informó hoy el ministro de esta cartera de Estado, Mauricio Zamora.

“El diálogo lo convocamos para este domingo, pero en coordinación con la dirigencia (de los transportistas), se quedó un nuevo día y hora, sería este lunes a las 14:00 horas en el ministerio de Obras Públicas, donde trataremos todos los pedidos que tienen el autotransporte”, dijo Zamora.

La autoridad añadió que el Gobierno siempre está presto al diálogo para consensuar una solución antes de que existan conflictos.

Asimismo, Zamora explicó que no tiene sentido que ningún sector social o de otra índole adopte medidas de presión, como bloqueos u otras manifestaciones, porque éstas afectarán al bolsillo de los propios transportistas y de la propia población, cuando el Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira, tiene toda la predisposición para dialogar, concertar y hallar soluciones a las demandas que se planteen, según la UCE.

Como ejemplo de que es innecesario acudir a medidas extremas que perjudiquen a la población, el ministro de Obras Públicas citó que la dirigencia del transporte urbano de Santa Cruz decidió que este lunes trabajará con total normalidad.