Transporte ratifica el paro y el diálogo con el Gobierno iniciará mañana
País
Publicado el 29/11/2026 a las 13h31
Pese a la convocatoria pública del Gobierno central para este domingo a las 10:00, no se concretó el diálogo con la dirigencia de la Confederación de Choferes de Bolivia, que exige revertir el incremento del precio del diésel. El encuentro estaba previsto a pocas horas del inicio del paro nacional indefinido anunciado por el sector para este lunes 30 de noviembre, según la Red DTV.
La medida de presión fue determinada durante un ampliado nacional con representantes del transporte sindicalizado y del Transporte Libre, quienes exigen que el precio del diésel retorne de Bs 20,57 a Bs 17,95 por litro. El secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes, Lucio Gómez, informó que las federaciones departamentales ya coordinan las acciones para ejecutar el paro.
Entretanto, la dirigencia del transporte convocó a una conferencia de prensa para el mediodía de este domingo en La Paz, en la que se prevé que dé a conocer su posición sobre la convocatoria gubernamental y las medidas de presión anunciadas.
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