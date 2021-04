Acusado de infanticidio asegura que no mató a Jair, dice que "su madre lo hizo"

Marco Antonio M., de 22 años, acusado de ser el principal sospechoso del infanticidio del Jair, un niño de cuatro años que fue hallado muerto, en su vivienda, el municipio de Apolo ya está aprehendido. Sus familiares relataron Marco les reveló que fue la madre del niño quien lo asesinó.

"Mi hijo, cuando llegó casa, con buena intensión. Ha dicho: "¿mamita ya se sabe quién ha hecho (mató al niño)?", relata Nila S., madre del joven acusado de infanticidio, al periodista de Apolo, Edgar Lanza.

"Nada hijo, cómo es, sabes vos, ¿tú le has hecho (quitado la vida al niño? Él me contestó: no mamita, cómo puedo hacer eso, eso su madre lo hizo, voy a ir yo a declarar allá. Eso me dijo", contó.

Mireya M., hermana de Marco Antonio, aclaró que la Policía no lo capturó, como se mostró en los medios de comunicación, sino que su hermano se entregó voluntariamente para esclarecer la muerte de Jair.

Según ella, Marco Antonio llegó a su casa, en Apolo, la mañana del miércoles con intensión de entregarse a la justicia. Llamaron a la Fiscalía y le dijeron que vuelvan a llamar a las 14:00 y cuando lo hicieron, le dijeron que espere en su domicilio. Aproximadamente a las 16:00 habrían llegado las autoridades directamente para aprehender al joven, como si fuera una operación policial prevista.

"El señor fiscal se presentó como a las 16:00, pero se entraron (a la casa), sacaron a mi hermano como si estuvieran capturando, eso no es verdad. Nosotros hicimos la llamada, él se entregó voluntariamente para hacer su declaración", aclaró Mireya.

Según la señora Nila, Marco Antonio quería a Jair y a los otros dos hijos de su pareja como si fueran propios, incluso los niños le decían papá. Recordó que los tres hijastros de él la visitaban y la llamaban tía.

"Él ha dicho: mamita yo no he cometido (el crimen). Él lo quería al niño, son tres. Ellos venían, me decían tía, incluso a él le decían papá, yo como madre notaba que él mejor que a sus propios hijos le quería", comentó a tiempo de ratificar la inocencia de su hijo.

Según los antecedentes del caso, en una oportunidad Marco Antonio intentó, con un cuchillo, matar a la mamá de su hijastro. Por ese hecho, ambos se habrían separado, pero ella lo buscó para continuar la relación, según Nila.

El comandante de la Policía, Johnny Aguilera, informó que las declaraciones del sindicado alteraron la hipótesis que manejaban sobre el crimen de Jair.

Señaló que los otros dos niños fueron alejados de su mamá.

"Es importante destacar que los dos hijos mayores ya no viven con la madre. Este niño de 4 años era el único que estaba bajo el mismo techo", sostuvo el oficial.