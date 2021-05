Sentenciado por feminicidio se fuga antes de que le revoquen su libertad

Omar Alejandro Ordoñez, condenado a 30 años de presidio por el feminicidio de María del Carmen Carballo, tal como se había advertido y se temía, no se presentó ayer a la audiencia de reconsideración de la detención domiciliaria, que le otorgó la vocal Mirtha Montaño de la Sala Penal Primera de Cochabamba, el pasado 25 de marzo.

La misma vocal revocó ayer, en audiencia virtual, la libertad de Ordoñez Arias, líder de la temida pandilla Wander Rap en Cliza, en cumplimiento de una conminatoria. Hace tres días, la Sala Constitucional Primera del TDJ dejó sin efecto la libertad del acusado y ordenó a Montaño que en 72 horas emita una nueva resolución para que el sentenciado vuelva a la cárcel.

Ordoñez no se presentó a la audiencia, ni sus abogados, por lo que la vocal instruyó su aprehensión ante la posibilidad de que se haya fugado.

“Pero no nos sirve de nada (la orden de detención), porque ya se ha dado a la fuga”, lamentó la activista de Mujeres de Fuego, Ángela Nogales.

El abogado de la familia de la víctima, Diego Flores, dijo que en su momento denunciaron y cuestionaron la decisión de la vocal Montaño de revocar la detención de Ordóñez, porque “era previsible que, una vez en libertad, él se dé a la fuga”.

Según el jurista, el hombre pagó la fianza de 100 mil bolivianos y fue puesto en libertad, cuando lo que la vocal debió hacer es disponer “por lo menos” su detención domiciliaria con custodio policial “para evitar precisamente que se fugue”.

Dijo que se constituyeron al domicilio de Omar -posterior a la audiencia de hace tres días- a objeto de notificarle con medidas de protección a favor de la madre de la víctima, Pilar Reyes, quien denunció amenazas del procesado, pero no había nadie. “Ya manejamos esa teoría (fuga), denunciamos y solicitamos que hoy sea presencial la audiencia, pero la vocal Montaño no nos dio respuestas. Ese temor se ha confirmado, el sujeto está prófugo”, indicó.

Al enterarse de la fuga de Omar Ordóñez, el principal acusado del feminicidio de su hija de 16 años, en protesta Pilar Reyes ató sus manos con cinta adhesiva a la reja del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba

“Hoy (ella) se ha crucificado en las puertas del tribunal por la impotencia de ver cómo la justicia es para el que tiene plata y no para el pobre”, lamentó Flores.

El caso data de 2016. Varios integrantes de la pandilla Wander Rap, entre ellos Ordóñez, abusaron sexualmente de la adolescente para luego matarla.

La Defensoría del Pueblo exigió al Ministerio Público y a la Policía aplicar todos los mecanismos necesarios para aprehender a Ordoñez.

Por su parte, el representante del Consejo de la Magistratura de Cochabamba, Marco Cabrera, informó que se instruyó una auditoría jurídica del caso “con el objetivo de verificar si todos los actuados fueron llevados dentro el debido proceso y con la transparencia que se requiere” y en base a los resultados se dispondrá un proceso disciplinario en contra de la vocal Montaño.

La auditoría debe presentarse en un plazo de 10 días, acotó.

Propuesta de cadena perpetua

Sobre la propuesta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia de modificar la Constitución Política del Estado (CPE) para incluir la cadena perpetua para los feminicidas, infanticidas y violadores, el ministro de Justicia, Iván Lima, sostuvo que en el ámbito de los derechos humanos la cadena perpetua no está admitida, además, modificar la CPE para incluir ese tipo de sanciones es un proceso largo.

“Si me preguntan mi opinión no soy partidario ni de la pena de muerte ni de la cadena perpetua, creo que no soluciona los problemas del sistema penal”, acotó el ministro. La APDHB se reunirá este sábado para debatir esta propuesta, que surge a partir de la ola de feminicidios.