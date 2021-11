Madre de niña embarazada revela que no la ve y analiza dar en adopción al bebé

La madre de la niña de 11 años embaraza producto de una violación en Yapacaní, Santa Cruz, reveló ayer que no ve a su hija desde que la llevaron a un centro de acogida de la Iglesia católica, institución que asesora a los familiares y protege a la menor. Asimismo, señaló que no descarta dar en adopción al bebé.

Activistas de Mujeres Creando y colectivos feministas protestaron el domingo en La Paz y Santa Cruz contra la intervención de la Iglesia en el caso de la niña embarazada; incluso, interrumpieron una misa en la capital cruceña y pintaron la catedral.

En tanto, la Defensoría del Pueblo presentó una denuncia contra el arzobispado de Santa Cruz, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Yapacaní y la Maternidad Percy Boland, involucradas en la interrupción del aborto que se iba a practicar a la menor.

En entrevista con Unitel, la madre dijo que “en ningún momento” estuvo de acuerdo con la interrupción legal del embarazo después de que les explicaron los riesgos que corría la pequeña tanto con el procedimiento como si seguía adelante.

“Yo quiero que nazca, pero ya veré en el momento si lo criamos o lo damos en adopción”, declaró, aunque remarcó que hay muchas familias que buscan un bebé para adoptar, citada por Correo del Sur.

Además, reveló que desde que la Iglesia católica llevó a la niña al centro de acogida, tras recibir el alta médica, no le permiten verla. Sólo le informarán desde la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, señaló.

“No me permiten verla, no me dijeron por qué (...) me dijeron que va a estar bien atendida y que no puedo visitarla hasta un aviso que me diera la Defensoría (de la Niñez y Adolescencia)”, señaló.

El pastor evangélico y fundador del Consejo Nacional Cristiano (CNC) Luis Aruquipa sostuvo que la situación “amerita” que se realice un referendo en el país sobre el aborto.

“Se está aprovechando del dolor de una familia. La Iglesia no va a entrar en esa discusión, sabiendo que la defensa de la vida no se debate ni se discute”, dijo en Radio Minera La Paz. Acotó que “el tema de discusión debería ser qué hacemos con estos violadores” y que las autoridades informen sobre los casos en el país.