El mecánico torturado por Jhasmani Torrico suspende marcha a La Paz por amenazas

Juan Cuéllar, el mecánico que fue torturado por el abogado Jhasmani Torrico, suspendió su marcha hacia La Paz debido a las amenazas que recibió.

Cuéllar partió a pie desde Quillacollo esta mañana, hacia la sede de gobierno, para pedir una reunión con autoridades nacionales para que le ayuden en su caso, luego de que la justicia determinó otorgar detención domiciliaria a Torrico en el denominado caso “mecánico”.

Juan dijo que, tras esta decisión judicial, volvió a recibir amenazas de gente allegada a Torrico y que ahora teme por su vida.

Cuéllar decidió suspender su marcha a La Paz a pedido de su familia, que le instó a dejar esa medida por temor a que le pase algo en el camino.

Cuéllar tomó la decisión de marchar a La Paz, porque “todo el tiempo me andan amenazando, porque esta rama de maleantes, están metidos hasta jueces, policías donde yo no sé quiénes son, me da miedo por mi hija”, dijo.

Señaló que se dirigirá a Sucre, sede del poder Judicial, pero no adelantó la fecha.

Pidió que la justicia revoque la detención domiciliaria que se le otorgó a Torrico.

“Tiene que ser así, tiene que ser revocada, porque este tribunal de sentencia ha recibido muchas pruebas, tengo pruebas de testigos, de cómo he llegado, de todo y no me devuelven mi plata. Ahora pido a las autoridades que me devuelvan mi plata. Y lo que me han fregado mi oído, estoy sordo porque me han pateado y metido al agua y no tengo para hacerme ver”, dijo entre lágrimas.