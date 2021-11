Caso mecánico: víctima denuncia amenazas y pide revocar detención domiciliaria de Torrico

Tras llegar a Suticollo, Juan Cuéllar, el mecánico torturado por el abogado Jhasmani Torrico, decidió suspender su marcha hacia La Paz exigiendo justicia ante las amenazas que recibió.

Esta medida fue asumida luego de que el Tribunal de Justicia de Quillacollo dispuso este viernes otorgar detención domiciliaria a Torrico en el caso mecánico, que se investiga desde 2018, pese a que su defensa no desvirtúo los riesgos para la víctima, según informó a la prensa la fiscal Faridy Arnez.

Cuéllar pretendía reunirse en la sede de gobierno con autoridades nacionales para que le ayuden en su caso, ya que teme por su vida, denunciando que tras esa decisión judicial volvió a recibir amenazas.

“Todo el tiempo me andan amenazando, porque esta rama de maleantes están metidos hasta jueces, policías, donde yo no sé quiénes son. Me da miedo por mi hija”, dijo.

Asimismo, pidió que se revoque la detención domiciliaria otorgado a Torrico. “Este tribunal de sentencia ha recibido muchas pruebas de todo y no me devuelven mi plata”, acotó.